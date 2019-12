“Decidí no ser parte de un manoseo o un show político, y ratifico, como siempre lo hice, que estoy a disposición de todas las investigaciones que correspondan”, escribe el exintendente de Asunción.

En el documento, hizo un recuento de su gestión a cargo de la comuna capitalina, citando el inicio de la Franja Costera, pasando por la habilitación del albergue municipal de mujeres víctimas de violencia hasta la inauguración del nuevo edificio del Instituto Municipal de Arte.

“Por eso, la insistencia en hacerme aparecer como un monstruo corrupto e inoperante no es veraz. No se compadece de los logros obtenidos ni se ajusta a mi realidad actual: la de una persona que sale de la función con menos de lo que poseía al ingresar y que ya se encuentra como cualquier ciudadano buscando oportunidades de trabajo para garantizar la subsistencia de su familia”, expresó. Además, agregó que en la brevedad posible publicará sus declaraciones juradas.

Ferreiro pone como testigos de su honestidad y transparencia a obreros, empresarios, diplomáticos, juristas, titulares de gremios, incluso ministros y respetados sacerdotes. “Pude no haber estado a la altura de las expectativas para el difícil cargo para el que fui electo, pero no soy ni por asomo el delincuente serial que intentan instalar algunos pocos sectores enceguecidos por el odio y la maldad. […] No soy el invento mediático que unos pocos quieren instalar“, destacó.

Mario Ferreiro renunció a la Intendencia de Asunción el pasado 20 de diciembre, ante la posibilidad de que existan los votos para aprobar la intervención de la comuna. La dimisión se da en el marco del escándalo de la supuesta recaudación paralela de la Municipalidad, por el cual se encuentran procesadas siete personas. La fiscal Stella Marys Cano formuló la imputación por cohecho agravado, soborno agravado, coacción grave y tráfico de influencias. Hasta el momento, la agente del Ministerio Público no descarta incluir al ex jefe comunal en el proceso.