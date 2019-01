Si bien la bicisenda comenzará a funcionar a fines de enero, la PMT todavía no confirmó cuándo procederá a la reubicación de las paradas de taxi que ocupan dicho espacio.

Al respecto, el taxista Sindulfo Fernández aclaró que no tienen inconvenientes en pasar al carril derecho, sin embargo, aclaró que no se moverán hasta que la Municipalidad señalice como corresponde.

“Mientras no nos habiliten el costado derecho no podemos pasar ahí porque vamos a esta en infracción, sin embargo, acá tenemos todavía la franja amarilla, el día que nos pinten ahí vamos a cruzar sin ningún inconveniente”, comentó Fernández a la 970 AM.

La casilla ya se encuentra al otro lado, sin embargo, todavía falta señalizar los cuatro lugares que necesitan los taxistas para ubicar sus móviles.

Paralelamente, todavía se observan muchos vehículos estacionados sobre la calle Iturbe, en el espacio que en semanas más les corresponderá a los ciclistas.

En tal sentido, las multas para los infractores que osen a estacionar en la bicisenda van de desde cuatro hasta 10 jornales mínimos, es decir, de G. 325.008 a G. 812.520. En caso de que el vehículo sea retirado por una grúa se le suman otros tres jornales -G. 243.750-.

La bicisenda se extiende por 2,5 kilómetros y va desde Yegros y 21 Proyectadas a lo largo de toda la calle Iturbe, llega hasta la Plaza Uruguaya, continúa sobre Palma y culmina en la Costanera de Asunción.