El Crio. Jorge Olmedo, asesor del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, en entrevista con Radio Uno indicó que existe una creciente cantidad de denuncias sobre hechos de extorsión que se realizan bajo diversas modalidades, principalmente a través de las llamadas recibidas vía telefónica en las que los criminales advierten de que alguien de la familia va a ser víctima de sicariato o de un secuestro.

Según refirió, esta modalidad se viene registrando en esta temporada de noviembre y diciembre debido a la creciente actividad comercial por las fiestas de fin de año, lo cual redunda en un mayor circulante de dinero entre las personas, situación que es aprovechada por los extorsionadores.

El factor sorpresa es utilizado por los delincuentes para hacer caer a la víctima, afirmó el comisario Olmedo. Generalmente, logran crear un “corral psicológico” para tener presionada a la persona y luego empezar a hacer las exigencias. “Uno escucha un pedido de auxilio o en todo caso una voz de mando que hace los pedidos, a partir de ahí el extorsionador empieza a manipular”, acotó.

Si en la casa hay una persona que puede ser considerada como vulnerable, ya sea un adulto mayor o un adolescente, el jefe policial recomendó tomar los recaudos necesarios y tratar en lo posible de no dejarlos solos para que atiendan el teléfono, a fin de evitar que se pueda actuar de manera irracional.

“Ellos tienen su propio discurso con el que comienzan a apabullar como para que uno no pueda racionalizar lo que está pasando en ese momento, ahí uno debe decir ‘disculpe, no le escuché, me puede repetir de vuelta’, ahí el extorsionador comienza a repetir todo de nuevo y uno empieza a racionalizar más”, afirmó a la 650 AM.

Olmedo sostuvo que los extorsionadores van perfeccionando sus propias técnicas, llegando al punto de hacer caer inclusive a abogados, esto debido a que les brindan datos exactos que son reales y precisos, citando en algunos casos costos de honorarios.

“Siempre se debe ser un poco desconfiado”, recordó, por ello sugiere no proporcionar información a otra persona sin saber quién, sobre todo en lo que respecta a la actividad comercial que uno desempeña.

La información que suele ser proporcionada a través de redes sociales (principalmente en Facebook) es utilizada por los criminales para saber más acerca de la víctima y “armar toda una historia convincente”, expresó el Crio. Olmedo. Por ello, se debe filtrar qué tipo de datos serán dados a conocer de forma pública.

El monto que suelen exigir los extorsionadores generalmente oscila entre 2 y 3 millones de guaraníes -según detalló Olmedo-, suma un poco más accesible para la persona y que lo hace creer que puede librarse del problema, aunque realmente no sea así pues en realidad lo que se logra es “capitalizar a las organizaciones criminales” y hacer que uno se vuelva “cliente” ya que permanentemente continuarán las comunicaciones.

El agente del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional reveló que existen casos de personas que sistemáticamente fueron víctimas de extorsión, inclusive durante varios años.

Finalmente, instó a comunicarse con las autoridades pertinentes en caso de ser víctima de una extorsión y tomar todos los recaudos necesarios para evitar llegar a este punto, especialmente si se recibe la llamada de un número desconocido.

La Policía Nacional cuenta con una División Antiextorsión donde el ciudadano puede ponerse en contacto para pedir asesoramiento o realizar una denuncia de forma telefónica a través de la línea gratuita *377.