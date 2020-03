El ministro de Hacienda, Benigno López, quien sigue en cuarentena tras retornar del extranjero, desmintió que el Poder Ejecutivo esté proyectando el redireccionamiento de los fondos jubilatorios. “Eso será un error, por lo menos no lo conozco, podría ser del IPS, pero del Ejecutivo no es. Tocar los fondos jubilatorios será un error, es gasto y no se recuperará porque no generará ningún retorno", insistió.

En charla con la radio 730 AM, la autoridad nacional indicó que actualmente hay un paquete de medidas que están dentro de las atribuciones de las distintas instituciones para hacer frente al COVID-19 y sus consecuencias en la economía. Agregó que esta noche terminarán un proyecto de ley de emergencia para dar mayor aire al sector privado y público.

Entre los cambios figuran el reposo, la cobertura de salud y la mora de los aportes al IPS. También medidas para cuantificar y formalizar el sector informal. El mecanismo será: un aporte monetario del Estado a cambio de que se formalicen.

Así también permitir la reducción del salario del sector público al no recaudar más como se venía realizando. “Tenemos que prever que la recaudación no será suficiente. La ciudadanía está de acuerdo en priorizar la salud. Tenemos que destinar todo a Salud. Es un escenario que puede darse. No solo en el sector privado puede darse (disminución del personal), también en el público, porque hay un límite para endeudarse”, esgrimió.

Otro punto que se debate es implementar la moratoria de los impuestos por aproximadamente dos meses y modificar la ley fiscal del país.

“Venimos de un año muy complicado, fue como las siete plagas todas juntas, y ahora viene como si fuera una tercera guerra mundial”, indicó.

Benigno López sostuvo que Salud necesita 500 millones de dólares. "La idea no es cerrar el país, sí es que el alejamiento social sea responsable y consciente. Hay empresas que trabajarán y con el tiempo vamos a ir saliendo. No debemos dejar la economía muy maltrecha para el día después", agregó.

Aún no se habló sobre qué se hará con las deudas de las personas y los alquileres, por ejemplo. “Varios países están tomando medidas drásticas, nosotros no lo haremos, pero tampoco podemos dejar de analizar esa posibilidad”, puntualizó.