Los pobladores Zeballos Cué se manifestaron a favor del agente de la Policía, Carlos Vázquez, quien fue sumariado tras haber cuestionado la actuación del fiscal Víctor Maldonado, quien liberó a un maleante apresado por Vázquez por no contar con su cédula de identidad.

Organizaciones civiles encabezadas por “Todos por Zeballos”, se manifestaron en la noche del jueves en respaldo al oficial Carlos Vázquez, quién protagonizó un roce con el fiscal Víctor Maldonado, por ordenar la liberación de un joven con antecedentes.

El oficial de policía viralizó el audio de una conversación que mantuvo con el agente fiscal, donde le solicitó una orden de detención contra un joven de 25 años, con antecedentes, por estar “en conducta sospechosa”, pero el fiscal le indicó que no podía detenerlo sin orden judicial escrita y que en este caso tampoco fue encontrado en flagrante comisión de delito.

Según Vázquez, el joven estaba en la vía pública y huyó cuando vio a la Policía, al momento de su aprehensión puso resistencia. En cambio, el fiscal alegó que no portar documento de identidad no es delito, por lo que el joven está en su derecho a resistirse.

“Si me tengo que ir por el hecho de cumplir la ley, pues me voy con la frente en alto”, sentenció Maldonado en charla con la R800 AM, en referencia a su traslado, solicitud hecha por ciudadanos zeballenses.

La fiscala adjunta Lourdes Samaniego, quien es esposa del vicepresidente Hugo Velázquez, solicitó mediante una nota al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que tome acciones contra el oficial de policía por cuestionar y denunciar el accionar del representante del Ministerio Público.

EL JOVEN DA SU VERSIÓN

El joven detenido y luego liberado se trata de Ángel Pedro Amor Garay Candia, de 25 años. “Soy condenado por mis antecedentes”, dijo a ABC TV. Estuvo recluido en Emboscada, por violencia familiar y cuenta con antecedentes por hurto agravado.

Amor, quien reside en Zevallos Cue con su madre, dijo que los uniformados de la Comisaría 23 le solicitaron sus documentos y luego de verificarlos, procedieron a detenerlo mediante golpes.