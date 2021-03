Ni los básico como leucoplast u omeprazol tienen disponible en el Hospital Nacional de Itaugua donde actualmente están internados 115 pacientes en contingencia COVID-19 y 45 en terapia. Enfermeras se movilizan para reclamar a las autoridades acción y ya no promesas.

La falta de insumos que persiste empujó a las enfermeras y otros funcionarios de salud a salir a reclamar todo lo que falta en los hospitales en medio de la pandemia, los casos que cada vez son más graves y la saturación del sistema con la ocupación de camas.

“Dijimos basta, no podemos seguir callándonos. El miércoles recibimos 1.000 ampollas de Atracurio que alcanza solo para 6 horas, faltan insumos básicos y el abastecimiento no es continuo”, denunció la Licenciada Luz Leguizamón que hoy junto a sus compañeras del Hospital Nacional de Itauguá están manifestadas ante la imperiosa necesidad de contar con lo básico para atender a los pacientes.

Hasta leucoplast falta, no hay omeprazol y son 115 los pacientes en contingencia y 45 en terapia, señaló la profesional en contacto con radio UNO.

Sobre las declaraciones tanto del Doctor Julio Rolón, viceministro de Salud como del Doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, la enfermera indicó que dolió bastante en el gremio.

“Ellos no conocen la realidad, son insumos para la vida, duele en el alma y no nos podemos callar más”, manifestó.

Lamentó la muerte sus compañeras y compañeros y mencionó a Ada Duarte quien fue llevada por la enfermedad en tres días y realizaron colecta para comprar el cajón. “Nosotros sufrimos en carne propia lo que está sufriendo el pueblo”, agregó.

Aseguró que exigen acción ya no promesa por parte de las autoridades. “No pedimos la cabeza de nadie, no nos interesan los cargos. Nos callamos un año, pero ya no”.

Con respecto a lo dicho por el Doctor Julio Mazzoleni, que no renunciará al cargo de ministro, Leguizamón destacó que no es necesario sino que basta con “que se desligue de la gente que le rodea y no sirve”.