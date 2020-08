Son las siete de la mañana y suena el ringtone Homecoming de su Samsung. Como rayo, Kathia Beatriz Morínigo Toledo se levanta, se calza los deportivos y empieza su jornada.

Le espera un ajetreo de esos que traen consigo cansancio, estrés y dolores de espalda, entonces prepara un café ligero que lo toma a las corridas, para luego alzar sus cosas, ir a la calle y emprender la jornada mientras revisa los más de cien mensajes que le llegaron incluso antes de despertar.

Son de esas fatigas que representan el costo de una vida exitosa y que encarnan perfectamente el día a día de una persona emprendedora como lo es ella. Pero está acostumbrada.

Trabajar no le asusta y mucho menos correr tras la liebre, porque nunca se conforma. Quiere más y cuando consigue metas, no se estanca ahí. Y si no le sale al primer intento, procura un segundo, un tercero y así hasta que lo logre.

Mercado 4 Vende es su actual emprendimiento. Una iniciativa que busca poner en la órbita digital a esa población especial que en épocas doradas se abarrotaba de gente buscando variedad, precios y sinfín de alternativas.

Nadie habrá tenido un capítulo en su vida sin recorrer las calurosas calles del mercado, donde ella es toda una reina, porque a donde vaya recibe agasajos. Es la “patronita” para todos porque conquista con su sonrisa y carisma.

Su propuesta de Mercado 4 Vende abre camino a los trabajadores a la plataforma digital, un espacio multiuso que hoy es arma fundamental para cualquier proyecto. Quien no esté aggiornado pierde la carrera.

Kathia tiene paciencia. Sabe que para llegar a los más de tres mil comercios debe patear mucho, como cuando vivía en Itapúa, donde creció y estudió junto a doña María Dora, su madre y don Jorge, su padre, ya fallecido.

Allá en Hoenau, distante casi 400 kilómetros de Asunción, donde nació el 18 de setiembre de 1985 creció junto a otros diez hermanos. A partir de los 16 años entendió que debía hacer frente a la vida y que no quería jefes. Quería ser ella misma generadora de ingresos.

Empezó barriendo casas ajenas, después vendió baterías de autos. Lavó ropas, vendió celulares, todo menos nada. Y esa hiperactividad laboral le valió terminar la carrera de Administración Agropecuaria, que mantiene vivo su sueño de tener su propia granja. Aún no puede, pero afirma que lo tendrá y cuando lo dice lo hace con un convencimiento de roble.

Fue a España un tiempo. Regresó, tuvo dos hijas y amplió su espectro de actividades, ya que a la mañana trabaja para su emprendimiento como para una empresa fluvial y a la tarde es madre, ese rol tan complicado y apto sólo para valientes.

¿A qué hora descansa? Además de la noche responde enfáticamente que nunca. “Pero necesito un espacio para mí, ir al interior, visitar las ruinas, apagar el celular y regalarme a algunos ocios que amo como la lectura y un buen asado”, dice.

Tal vez, el único momento donde baja un cambio es a la siesta, cuando almuerza con sus padres del corazón, don “Presidente” y doña Reina, quienes le cocinan con amor ese bife de hígado con ensalada de rúcula que es su perdición, allá por Puerto Pabla.

Pero ahora mismo no tiene eso. Dedica 17 horas al trabajo porque afirma: “Quiero lograr mis metas. Luchar y un día montar una clínica social para trabajadores del Mercado Cuatro”.

Es uno de sus sueños porque de chica no tuvo ese privilegio básico de atenciones dentales. “Y sé lo que es eso. Por eso no me quedo quieta. Quiero emprender, si algo me gusta voy por eso. No nací para estancarme ni relegarme a la cocina, perdiendo tiempo en los chismes del barrio”.

Kathia quiere representar a la mujer paraguaya como una auténtica ganadora. Ser de las que por pecunio propio obtiene lo que se propone y tiene cuero para ello.

“Ahora, mi principal objetivo es digitalizar el Mercado Cuatro. Ayudar en las redes a vender más y generarles ganancias”, asegura, mientras espera una miradita de la dirección general de ese centro comercial, que al parecer no se interesa.

Y mientras aguarda la concreción de un nuevo éxito, sus dos teléfonos suenan incesantemente. Es plata segura, la paga justa a sus ajetreos que estropean su espalda pero no lo hacen con la sonrisa que regala a cada paso y que se dibuja radiante a pesar del enorme cansancio.