La legisladora del PEN reveló que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda, Benigno López, se comprometieron a remitir un documento en el que detallarán las prioridades del Ejecutivo en cuanto a la reforma del Estado.

Modificar la estructura del funcionariado público, enviar un proyecto de reforma de salud y uno de educación son tres de esos pilares.

A criterio de la diputada es imprescindible ponerse de acuerdo en la metodología y el ccronograma para que la gente sepa qué se podrá hacer en el corto, el mediano y el largo plazo.

“Solamente se avanzó en catarsis de algunos ajustes de voluntades, si en las próximas semanas no se define una hoja de ruta, hay que pensar en las consignas para que la ciudadanía pueda articular acciones para presionar a una clase política corrupta sobre lo que tiene que hacer”, comentó la legisladora en charla con radio UNO.

Consideró que hoy no hay persona que no hable de la necesidad de esta reforma, ya que la realidad nos explotó en la cara, con un sistema de salud y una economía que no ofrecen condiciones.