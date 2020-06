La fiscal Ana Girala explicó que la Policía solamente puede efectuar disparos en caso de que la vida de los efectivos corriera peligro, si tuvieran certeza de que están tras los pasos de un delincuente o si los perseguidos reaccionaran de la misma manera. Sin embargo, ninguno de estos factores se dio.

“No pueden disparar a mansalva sin un motivo que justifique ese hecho y menos cuando una persona no ha respondido o no ha iniciado unos disparos que pongan en riesgo al personal policial”, explicó Girala en contacto con la 730 AM.

El hecho sucedió el sábado a las 20:30 en un puesto de control de San Lorenzo, cuando un vehículo Toyota retomó su camino hacia Luque al notar la presencia de los uniformados. Sin embargo, esto no constituye un hecho punible, según la fiscal.

La cuarentena inteligente en su fase 2 permite la circulación hasta las 21:00. Posterior a este horario se debe contar con un justificativo que puede ser laboral o por casos de urgencia.

La fiscal confirmó que existía una orden de trabajo para dicha barrera, pero que todavía desconoce si se comunicó o no a la Comandancia de la Policía Nacional.

“No se puede considerar un accidente, al ver los impactos de bala no podemos hablar de un accidente, ya que todos fueron dirigidos al vehículo, hubo disparos en movimiento y al parar”, contó la fiscal.

Resaltó que el niño se salvó porque la madre lo sacó del asiento trasero, a donde llegaron la mayoría de los balazos, y lo colocó en la parte delantera con ella.

Los policías Derlis Sanabria y Juan Amarilla fueron imputados por homicidio doloso en grado de tentativa, lesión corporal en el ejercicio de funciones y omisión de auxilio, ya que en ningún momento asistieron al niño, según se corrobora en un video que coincide con el relato de los testigos.

El vehículo de la Policía no tenía chapa, algo que tampoco tiene justificación en ninguna ley.