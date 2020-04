Ante la irresponsabilidad criminal de los ciudadanos que no respetan la cuarentena, varios intendentes de ciudades del interior del país se vieron obligados a bloquear los accesos a sus municipios.

Entre las ciudades que adoptaron esta medida de seguridad, no prevista en la Constitución Nacional, figura Ayolas. Su intendente Carlos Duarte dispuso cerrar el principal ingreso con una gran cantidad de arena y hasta con un féretro como advertencia a los que pretendan ingresar o salir.

“Nuestra gente va a morir como en Ecuador. Acá será el sálvense quien pueda. Prefiero ir a la cárcel antes que la gente caiga muerta por el coronavirus”, justificó el jefe comunal en charla con NPY.

En Ayolas cerraron la ruta y nadie entra a la ciudad. pic.twitter.com/yZIlQQWXmF — Rolando Rodi (@rolandorodi) April 3, 2020

La intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, también dispuso el bloqueo de la entrada a la ciudad. “Mucha gente viene con su constancia de trabajo, pero cuando se les indaga más, nos encontramos con que vienen a visitar a sus familias”, dijo a la 650 AM.

Mientras el intendente de Capiibary, César González, evalúa seguir los pasos de sus colegas y proceder al bloqueo de la ciudad, ya que las medidas de restricción no impiden que la gente siga circulando campantemente.

“Compramos ataúdes a modo de mensaje a la gente que no cumple la cuarentena. Les preguntamos adónde van y nos dicen a la farmacia, al súper, y es mentira. No descartamos cerrar la ciudad. Aunque sea inconstitucional. Queremos salvar vidas”, dijo a la radio 1000 AM.

En tanto que la Gobernación de Misiones anunció esta mañana una tolerancia cero. Ya se instalaron puestos de control y quienes lleguen hasta allá se exponen a la incautación de sus vehículos y a una multa de G. 4 millones.

Los puestos de control son los siguientes: Puente de Villa Florida (Ruta 1), Cruce Yvyraty (Ruta 4ta), San Ramón (Ruta 1) y Yabebyry (Ruta 20).

El Ministerio del Interior dará a conocer hoy un nuevo decreto en el que se reducen gran parte de las excepciones vigentes para la circulación, debido a que el nivel de acatamiento del confinamiento es preocupante.