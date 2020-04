Así vaticina el futuro de los transportistas el presidente de la Cetrapam César Ruiz Díaz. Afirma que hay millonarias pérdidas y que no pueden hacer frente a las deudas, razones por las que plantearán al Gobierno una reforma en el servicio.

“No vamos a poder seguir prestando el servicio. El sector transporte es el último en colapsar”, aseveró Ruiz Díaz a Radio Universo.

Este explicó que “perdimos el 80% de la recaudación” ante la necesaria regulada y que “no podemos hacer frente a la compra de combustibles y al pago de funcionarios”.

“Hay incapacidad para sostener las deudas con los bancos, algunas de ellas están en dólares por la compra de unidades”, contó y afirmó que “necesitamos una reinvención”

Sobre ese punto, César Ruiz Díaz dijo que “hay que reinventar el servicio operacional. No reclamamos un subsidio, pero si no hay ingresos no se puede prestar el servicio”.

“En la calle tenemos al 50% de la flota y los pasajeros están en el orden del 20%. Es una ecuación que no nos cierra”, refirió.

Una de las alternativas que sostienen sería viable es un sustento mensual de casi tres millones de dólares.

“Ese es el monto que perdimos. Se nos acaba el dinero y el subsidio del Estado dependerá de la reinvención que hagamos”, manifestó.

Sobre eso, Ruiz Díaz aclaró que “esa alternativa es complicada en tiempos en que la economía colapsa”, pero que “la reinvención es necesaria para que el servicio sea sustentable y rentable”.

“Los buses que van al interior no operan hace un mes, así como los que salen al exterior. El caudal de pasajeros no les permite tener una operatividad rentable”, insistió.

César Ruiz Díaz indicó que están en la categoría de servicios indispensables y que por ende “nos vemos obligados a trabajar”, pero que ante la escasez “vamos a trabajar solamente con el 205 de la flota”.

“Tenemos que replantearnos las cosas para que el servicio siga y las personas puedan seguir yendo a trabajar”, dijo y anunció que con la reducción de personal laboral, los que no estén operativos deberán quedar colgados literalmente.

“Con el 20% del servicio, el 80% restante se va a quedar en su casa”, lamentó y comparó con otras áreas comerciales. “Sin ingresos no se puede trabajar. Es lo que pasa a los restaurantes. Perdieron clientes y se vieron obligados a cerrar”, significó.

Entre las alternativas no contempla la liberación de combustible porque considera que “es nada más que un componente” e insistió que el subsidio en sí no es el problema, sino el reordenamiento del servicio.

Explicó que si se llega a un acuerdo ventajoso, “por nuestra cuenta correrá sufragar los préstamos con los bancos”, pero que mientras tanto no hallen una solución, lo más inminente es la cancelación del servicio a la ciudadanía, generando de paso pérdidas de fuentes de trabajo a choferes, personal administrativo y técnicos.