El ministro de la SENAD, Arnaldo Giuzzio, confirmó que los cargamentos de droga (principalmente cocaína) que suelen ser incautados no representan siquiera el 5% de todo lo que circula en el mercado ilegal, existiendo un gran volumen que no logra ser decomisado por las autoridades.

En entrevista con Radio Monumental, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas manifestó que la zona fronteriza con Brasil sigue siendo la que tiene el mayor movimiento de tráfico de drogas en la actualidad, tanto en lo que respecta a la producción como al tránsito de marihuana.

Si bien se vinieron realizando varios golpes grandes en los últimos meses, eso no afecta al tránsito de cocaína, según Giuzzio, esto atendiendo a que existe una enorme cantidad de cargamentos que se encuentran circulando en el mercado negro.

Al momento de asumir el cargo en la SENAD, el mismo indicó que, de acuerdo a las estimaciones, ni siquiera se llegaba a incautar el 1% de toda la cocaína circulante, cifra que da cuenta de la gran cantidad de droga que sigue sin ser decomisada por los antinarcóticos.

“Hoy esperamos superar esa marca y llegar por lo menos al 3% o 4%, pero es muy poco. De hecho, hasta en un negocio lícito uno puede presumir o tener la expectativa de tener un margen de pérdidas de hasta el 5%”, expresó.

De acuerdo a un informe de la SENAD publicado el pasado mes de abril, más de 2.600 toneladas de marihuana fueron sacadas de circulación en el primer trimestre del 2019, duplicándose la cantidad de droga incautada en relación al primer trimestre del año pasado.

El ministro habló sobre el cultivo de marihuana en nuestro país y mencionó que existen zonas en las que este rubro es prácticamente “el pulmón de la economía local” debido al importante rédito económico que genera. A su criterio, una erradicación y sustitución de estas plantaciones implicaría la elaboración de una política agraria que permita tener alternativas.

Durante la entrevista radial, recordó que en una ocasión una autoridad local de una ciudad del interior del país (cuya identidad no reveló) lo había visitado personalmente y le había dicho “anina pejopyeterei” (no vayan a presionar demasiado), dando a entender que ya no quería que se sigan realizando procedimientos de eliminación de cultivos de marihuana.

Teniendo en cuenta estos factores, admitió que desde el mismo Estado a través de sus instituciones -como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)- se deben buscar alternativas para lograr sustituir la marihuana como rubro de cultivo y medio de sustento de varias familias.

Entre las opciones que se barajan está, por ejemplo, el cultivo de marihuana en nuestro país para su uso medicinal, atendiendo a la vigencia de la Ley Nº 6007 “Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados”.

Así también, existe la opción de cultivar cáñamo para reemplazar a la marihuana. Sobre este punto, confirmó que existen empresas internacionales que están interesadas en supervisar la producción de este rubro en Paraguay de manera legal y que próximamente podrían haber novedades al respecto.