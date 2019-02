Simón Vázquez es el naranjero del Mercado de basto, quien denunció a Jaime Alvarenga por una supuesta estafa de 1.500 millones de guaraníes en la compra de un buque. Sin embargo, el proceso permanece estancado hace al menos dos años debido a las chicanas que impiden el avance del proceso.

La abogada Melisa Trinidad explicó que Vázquez firmó en el 2016 un contrato que lo convertía en socio comercial del servicio de flete de un buque, sin embargo, nunca reconocieron la autenticidad de este documento por lo que de nada le valió haber invertido tanto dinero.

“Me dijo para trabajar con él, vimos que el buque estaba varado, ya no andaba más, después empezamos a arreglar en cuatro meses, gasté todito, tengo boleta”, relató Simón Vázquez a la 970 AM.

La promesa era poner en funcionamiento el transporte y hacer viajes para el traslado de mercaderías desde el puerto de San Antonio. “No me reconoció nada, me dijo no sos nadie”, relató.

Vázquez comentó que el dinero lo invirtió con ayuda de toda su familia y que ahora está endeudado hasta la maceta, al punto que tiene que esconderse de sus cobradores.

La audiencia preliminar en el Juzgado de Fernando de la Mora ya se suspendió al menos cinco veces, mediante las chicanas de la defensa. Se cree que la misma persona habría tenido otras cuatro víctimas, utilizando el mismo modus operandi.