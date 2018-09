La titular del Indi, Ana María Llanes, comentó a la 970 AM que lastimosamente las propias autoridades municipales traen a los nativos a la capital y los dejan a su suerte. “Estos indígenas son traídos por otras instituciones del Estado, como los municipios. Creo que no es la manera de que sean traídos de vuelta así. Hay montón de criaturas que están allí”, dijo.

Indicó que días atrás conversó con el gobernador de Caaguazú y que este mostró predisposición para trabajar conjuntamente. Adelantó que el viernes se reunirá con todos los intendentes para coordinar la instalación de una oficina del Indi en ese departamento, para responder las cuestiones más urgentes.

“Hay muchos trámites que se pueden hacer desde los departamentos, sin la necesidad de que lleguen a Asunción y que sean dejados en una plaza. Ese trato no contribuye sino que hace daño a todos”, afirmó Llanes.

Sostuvo que los líderes indígenas, en muchas ocasiones, se quedan con parte del dinero. “Esta gente ya me estaba llamando de forma amenazante. Tiene una forma particular de actuar y reclamar para su comunidad. Tienen malas costumbres que realizan de hace mucho y yo no voy a seguir con eso. No tengo dinero para dar a gente que no está trabajando para su comunidad”, añadió.

Llanes resaltó que muchos caciques no permiten que los víveres se den de manera directa a los nativos, sino que solo dejan que los camiones bajen los kits frente a la comunidad y son ellos los que se encargan de repartir.

Dijo desconocer si efectivamente son indígenas de las parcialidades Mbya y Ava Guaraní los que de vuelta regresaron, tal como confirmaron los líderes nativos. La titular del Indi refirió que estas mismas familias recibieron G. 150 millones en kits de asistencia y G. 20 millones en efectivo. “No se puede explicar cómo en un año tanto se llevó esta familia y ahora de vuelta está así”, dijo.

La autoridad recalcó que asistirá a todos de manera justa y equitativa, dando la ayuda a aquellos líderes que sí trabajan en sus comunidades, no a los avivados.