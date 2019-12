El extitular de la Industria Nacional del Cemento (INC), Jorge Méndez, recalcó que a más de justificar con datos concretos el funcio­namiento del proyecto que consiste en el cambio de combustible del horno de la cementera, también dejaron la planta de Vallemí con una automatización completa que permite seguir en línea todo el proceso productivo y que es parte de la inversión de US$ 80 millones.

“Aparte del proyecto de cam­bio de combustible, podemos decir que dejamos a la planta de Vallemí con una automa­tización completa, que signi­fica que toda la planta trabaja en línea porque se automa­tizó completamente y le da confiabilidad al proceso de producción al contar con los parámetros medibles. Fueron adquiridos tam­bién paneles por los cuales se puede seguir todo el fun­cionamiento, todo esto con­templado dentro de la inver­sión que se realizó”, expresó.

En ese sentido, recalcó que la inversión de US$ 80 millones será total­mente recuperada dentro de 2 años más calculando el ahorro del cambio de com­bustible, ya que en solo 22 meses ya se lograron redu­cir US$ 35 millones en cos­tos, teniendo en cuenta el alto valor del fueloil, que se comercializa a US$ 750 la tonelada frente al costo del coque de US$ 300 la tone­lada, US$ 450 de diferencia.

Aseveró que sí quedó pen­diente la adquisición de un nuevo ventilador, que habían notado su necesi­dad durante el montaje de la obra, pero a raíz de los trámites lentos y buro­cráticos del sistema del Estado, quedó postergado para su realización en el actual período. Es así que la instalación del ventila­dor del molino sin dudas es un factor no menos impor­tante para aumentar más la capacidad de producción de 2.000 toneladas por día a 2.200 toneladas por día, dijo.

En cuanto a las acusacio­nes de otro medio impreso, dijo en contacto con Uni­verso 970 AM que existen malas intenciones en las publicaciones en su con­tra. “Lastimosamente, lo único que hace este diario es perjudicar al país. Ellos desinforman, pero es su forma de trabajar”, pre­cisó. Méndez sostuvo que el problema de producción que pudiera existir actual­mente no es a consecuen­cia de fallas en los equipos, sino a la bajante del río.