Aunque las fiestas de fin de año están a cinco meses todavía, este sábado el Dr. Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, manifestó que desea que para ese tiempo se flexibilicen las medidas sanitarias, no obstante, se mostró cauteloso sin adelantar mayores detalles.

“Yo quiero una Navidad y Año Nuevo sin tapabocas, pero a raíz de esa incertidumbre no animo a juzgar porque faltan 5 meses, si faltaban 2 o 3 meses, lo diría con más certeza. Pero puede ser, el año pasado no me animaba a adelantar”, expresó Sequera en entrevista con Unicanal, indicando a su vez, que a diferencia del 2020, este año hay más probabilidades de pasar las fiestas de fin de año sin cubrebocas gracias a la vacunación.

Según explicó, la proyección para los próximos días es que se observe un descenso en cuanto a los hospitalizados y fallecidos a causa del virus pandémico, acotando que lo ideal sería que se inmunice al 80% de la población a raíz de la circulación de nuevas variantes, especialmente la Delta que es la más contagiosa.

“La posibilidad de una nueva ola es muy probable, pero si nos vacunamos, la Delta por ejemplo podría tener menos fuerza a pesar de ser de mayor contagiosidad, por lo que el impacto no será como en los últimos meses cuando las hospitalizaciones y muertes aumentaron considerablemente. Pero no hay que descuidarse del alto nivel de contagiosidad de las nuevas variantes, por eso se debe seguir con las medidas sanitarias”, aconsejó el epidemiólogo.

Por otra parte, al ser consultado sobre las personas que no desean vacunarse, el doctor afirmó que confía que con la nueva campaña, mediatización y reacciones positivas en cuanto a las vacunas, la gente se animará y no se dejará guiar por los ‘antivacunas’. “La gente se dará cuenta del beneficio y que no les va a pasar nada malo”, puntualizó.

Finalmente, el director invitó a la ciudadanía en general a vacunarse, respetando la franja que corresponde. “A las personas de 35 años y más, les invitamos a que vengan al megavacunatorio Rubén Dumot, probablemente uno de los más grandes de la región, para poder vacunar a la mayor cantidad gente posible. Todo depende de nosotros”, puntualizó.

Hoy sábado y mañana domingo no habrá vacunación en ningún lugar. Ambos días se dedicarán a la distribución de vacunas Pfizer que arribaron ayer al país como parte de una donación de los Estados Unidos. Del millón de dosis, se utilizarán 500.000 como primera y la restantes se guardarán para la segunda que corresponde suministrar dentro de tres semanas.