Los comerciantes de frontera están con cierto temor e incertidumbre ante el pedido de devolución del subsidio por parte del Ministerio de Hacienda. Lamentan que no haya información clara al respecto.

“Ndoikói Pytyvõ o subsidio de frontera, lo peor es que no tenemos un número telefónico del Gobierno para llamar y acompañara a la gente, y darle esa tranquilidad que necesita”, expresó a radio Ñanduti, Marta Rodríguez, representante de los comerciantes de frontera de Nanawa.

Mencionó que desde un principio pidieron a las autoridades un calendario para poner sobre aviso a los comerciantes de cuándo estarían recibiendo el ‘respiro’ económico o un portal para que puedan hacer las consultas o inquietudes con respecto al subsidio.

En cuanto al pedido de devolución que salió en abril pasado, sostuvo que no hay informaciones claras y con lo anunciado, asustaron a la gente. “Ahora vamos a ver qué pasa porque nos dijeron que tenemos que devolver en cuota, pero qué harán esas personas que ya no tienen cómo devolver, no hay nada oficial aún”, cuestionó.

“El Gobierno no cumplió porque la mesa de trabajo contaba con tres partes. Era una asistencia por parte de Ande y Essap, también por parte de los Bancos del sector público y directamente han evitado esta mesa de trabajo. La promesa de asistencia del Gobierno está siendo más un dolor de cabeza ante esta situación que pasarla bien”, lamentó.

Cabe mencionar que cerca de 700 comerciantes de frontera recibieron el pedido de devolver el subsidio por parte de Hacienda. En total, 16 ciudades fronterizas con Argentina forman parte del programa del subsidio.