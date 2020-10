El video del accidente en el que falleció el joven de 23 años Nicolás Fernández, muestra que el conductor alcoholizado, Mauricio Matías Gulino Lird, de 27 años, iba a más de 59 km/h, al contrario de lo que los peritos de la Fiscalía y la defensa del procesado concluyeron,.

Al respecto, la Fiscalía echó la responsabilidad al fallecido y solicitó la liberación del acusado.

El abogado Ricardo Preda, representante legal de la familia del fallecido cuestionó que el fiscal solo haya acusado al autor por omisión de auxilio y que llamativamente haya solicitado al juzgado el sobreseimiento definitivo del cargo de homicidio culposo.

Asi moría el 17 de enero pasado Nicolas Fernández Cañiza quien lo atropelló iba al mando de una camioneta, Matias Gulino Lird, quién huyó de la escena del crimen, dio positivo al alcotest y ahora la fiscalia @MinPublicoPy pidió su sobreseimiento.

“Es un absurdo y una tomadura de pelo que andaba a solo 59 km/h por hora, como dicen los peritos al analizar el golpe que tiene el vehículo, pero obviando las imágenes. Se puede calcular que iba a 109 km por hora antes del impacto, y pese a que frenó 20 metros antes, no pudo evitar el choque”, señaló el abogado.

“Lo que nosotros queremos es que el caso vaya a un juicio oral, para que allí se debata la velocidad. Aclaro que no se pide venganza. Queremos justicia para determinar la responsabilidad del conductor. Esto no es una cuestión de meterlo preso a Mauricio, sino determinar que fue responsable de este acontecimiento. El conductor está con libertad ambulatoria otorgada por el juzgado y nosotros no apelamos eso”, agregó.

El próximo martes 20 se realizará la audiencia preliminar del caso ante el juez Julián López, quien determinará si el caso se eleva o no a juicio oral y público contra el procesado.