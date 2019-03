En entrevista con Radio Uno, la abogada María Esther Roa, vocera principal de la citada comisión, manifestó que vienen trabajando sobre varios ejes, uno de ellos potenciar las manifestaciones ciudadanas no solo en Asunción sino también en otros distritos del país.

En el marco de ese objetivo, ya han logrado juntar a 40 referentes en diferentes ciudades. Según indicó, los mismos se están capacitando para “entender cuáles son las consecuencias de una justicia tan deficiente como la que tenemos” y eventualmente también poder encabezar algunas movilizaciones.

“La gente va a ir sumándose cuando dé lectura de lo que se viene trabajando desde la sociedad civil”, afirmó Roa, dando a entender que más personas se irán sumando a los escraches a medida que se vayan viendo los resultados.

Al ser consultada sobre qué criterios se utilizan para realizar estas protestas contra políticos acusados de hechos de corrupción, la misma señaló: “No podemos agarrar todo, hay que ser conscientes de que somos limitados en cuanto al número de personas que están activando”.

Pese a ello, sostuvo que cuentan con una agenda de trabajo y que inclusive ya han elaborado una lista de posibles “escrachables”, integrada por figuras del mundo político como Enrique Salyn Buzarquis (exministro del MOPC), Víctor Bogado (senador), Miguel Ángel Carballo (supuesto testaferro de Bogado), Froilán Peralta (exrector de la UNA), Óscar Venancio Núñez (exdiputado), Albino Ferrer (exintendente de San Lorenzo), Dionisio Amarilla, Carlos Portillo, Javier Zacarías Irún, Carlos Filizzola, Camilo Soares, Ever Rivas, Óscar González Daher, Nicanor Duarte Frutos, Enzo Cardozo, Pedro Milciades Duré, Jorge Oviedo Matto, Tomás Rivas, Javier Díaz Verón y su esposa, Carlos Núñez Salinas, entre otros.

“En las mesas de trabajo se están abordando todas estas causas penales, lo que no podemos es salir a hacer los escraches porque nos faltan recursos económicos y humanos. Paraguay es un país de largo silencio, la gente no está acostumbrada a hacer estas movilizaciones ciudadanas tan intensas”, refirió la abogada a la 650 AM.

Roa adelantó que buscarán la manera de reunirse con la fiscal general del Estado, quien ya les prometió una audiencia cuando regrese de su viaje, y con otras autoridades relacionadas al ámbito de la justicia.

“Queremos tenerle a los responsables de cada institución y hacer una mesa de trabajo para hacer un control ciudadano sobre los actos de gobierno”, puntualizó.