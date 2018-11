“Creo que corresponde a las autoridades aclarar en extremo qué ha sucedido y por qué se hace público este video, es muy extraño que la Embajada del Brasil no se haya pronunciado”, dijo el excanciller Héctor Lacognata en contacto con la 970 AM.

Indicó que si bien hay estrategias comunicacionales que utilizan las autoridades con algún fin, aunque insistió en que no a pesar de esto, no le encuentra el sentido.

“Se convierte en una propaganda para el EPP, escuché algunas explicaciones del presidente que no me convencen, pero creo que no sería una estrategia adecuada”, expresó Lacognata, quien trabaja como asesor del senador Jorge Querey.

Por su parte, el legislador Antonio Barrios, exministro de Salud Pública, calificó de inaudita la publicación del video y consideró que fue un error del Gobierno.

“No puede formar parte del Ministerio del Interior el hecho de promover este tipo de acciones , ellos están para protegernos a todos nosotros y no para promocionar absolutamente, ningún tipo de delitos”, afirmó Barrios.

El ministro, Juan Ernesto Villamayor, convocó a una conferencia de prensa ayer, para mostrar el video de ocho segundos en el que se observa la ejecución de un colono brasileño.