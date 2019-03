Uno de los afectados dijo a la 970 AM que es pintor de obras y que realizó un préstamo de su patrón para poder pagar la suma requerida para ingresar al predio de Copaco en Luque.

El hombre sostuvo que no recibió documento de ese pago y que perdió todo. Sindicó como responsable a Cristina Aquino, quien es presidenta del asentamiento “12 de Junio Héroes del Chaco”. Añadió que la misma pedía no salir del terreno pero que no apareció durante el desalojo.

Otra afectada por la desocupación mencionó que esta mujer les exigió dinero para entrar al asentamiento. “Ha’e ore moingue ápe a través de engaño realmente, hetaiterei ho’u orehegui ore plata (…) entero ko jajejode (Ella nos metió acá a través del engaño, mucho comió nuestro dinero, a todos nos jodió)”, manifestó.

La víctima de la presunta estafa señaló que supuestamente Aquino les pedía sumas que iban desde G. 100.000 hasta G. 250.000 mensuales por permanecer en el terreno.

Esta mañana se concretó el desalojo de unas 700 familias que invadieron un inmueble de Copaco en la ciudad de Luque. Durante el incidentado procedimiento fueron agredidas varias personas, incluso algunos periodistas y fotógrafos que cubrían el desalojo, además los policías fueron heridos.

Numerosas bombas molotov fueron incautadas del sitio y algunos ocupantes fueron detenidos por negarse a abandonar el establecimiento.