Doña Hilda Insfrán (76) no se despega del televisor. Lo observa y las palabras de amor se reflejan en sus miradas al aparato encendido. “Es que allí lo veo, me emociono, me da felicidad porque sé que hace y hará lo mejor que pueda”, contó. Ella es la mamá del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

• POR RODRIGO VALDEZ



En diálogo con el diario Crónica comentó lo que siente al ser la madre del “capitán” que comanda la lucha contra la pandemia del coronavirus en nuestro país. “Solemos decir –y de manera muy objetiva– aquí en familia que es muy difícil ser imparcial cuando está un hijo de por medio. Pero yo sé que mi hijo nació para servir y hará lo mejor. Desde chiquito le gustó servir ya sea en la escuela, en el colegio y en la universidad. Eso está en su ADN”, dijo orgullosa.

A continuación transcribimos la nota realizada por el citado medio de prensa:

– ¿Se imaginó alguna vez que su hijo estaría al frente de la lucha contra una pandemia?

– Nunca. En absoluto. Me supongo que ha de ser muy difícil y la verdad que como madre la preocupación está. Pero él decidió y resaltó lo que una vez me dijo: que quería servir a su patria estos 5 años como se debe.

– ¿Cómo fue el ministro, de niño?

– Siempre fue un chico bueno, así como lo ven ahora, pero versión niño, no cambió nada. Tranquilo y sereno. Siempre fue muy dedicado en lo que hacía.







– ¿Era de estudiar mucho?

– Le encanta estudiar y jugar al fútbol. Decían que era un zurdo bueno (ríe). Le hubiese gustado jugar en Nacional del que es fanático. Pero estudiar le gustó más. De hecho cuando estaba en primer grado y tenía la posibilidad de pedirnos algo para que le diésemos él me decía ‘mami me podés hacer un dictado’. ¡Me pedía para estudiar! (ríe). Él fue mejor alumno y mejor egresado al terminar el sexto curso. Siempre fue muy aplicado.

– Llega el Día de la Madre que será muy diferente…

– Sí, vamos a saludarnos a través de videollamada seguramente. Siempre hablamos y conversamos mucho. Pero desde que comenzó la cuarentena ya no le veo. Respetamos como corresponde el aislamiento. Lo extraño mucho y también a mis nietos.

– Extrañará sus abrazos en ese día tan especial…

– Claro que sí, va a ser un Día de la Madre sin abrazos… vamos a saludarnos por teléfono, pero es por un bien mayor que tenemos que aceptar. Pero tenemos fe que pronto volveremos a abrazarnos todos juntos. Recuerdo que antes sus obsequios eran sus logros. Llegaba y me decía ‘mami esto te traje (por decirte su examen de ingreso a la facultad, etc.) porque esto es mío y de ustedes y no se compró con ningún dinero’. Realmente era lo mejor que uno podía recibir de él.







“Madre” de generaciones a quienes inculcó educación

Doña Hilda es una distinguida profesional en la docencia. Por sus aulas pasaron varias generaciones de jóvenes que siempre agradecen a la profe sus enseñanzas. “Enseñar me nace. Es un trabajo que uno lo hace con pasión, dedicación y mucho afecto. Ya estoy jubilada, pero actualmente sigo trabajando online, también estoy en un instituto de formación en el cual enseño asignatura de carácter pedagógico”, contó. Y como si fuera poco, la profe Hilda sigue capacitándose. “Estoy estudiando un curso de neurociencia que me apasiona mucho. Y estoy tratando de aplicarlo en la medida que pueda. También me gusta escribir, pero ahora no lo estoy haciendo mucho. Más bien estoy leyendo mucho y trabajando en mi tesis para una maestría en gestión”, finalizó.

“Oramos siempre por él”

El ministro Mazzoleni es el mayor de tres hermanos. “Tiene dos hermanas y con ellas oramos siempre por él y por todos los que están en esta lucha. Le pedimos a Dios que le ilumine, que le dé fuerzas, inteligencia, capacidad de discernimiento para que las medidas que tome sean las que corresponden.

– ¿Qué le dice en cuanto a la pandemia?

– Cada vez que hablamos le digo que no veo la hora que esto termine (ríe). Él siempre es positivo y me dice ‘estamos haciendo lo que se puede. Estamos haciendo lo mejor, no dejamos de investigar. Tengo gente muy entregada al compromiso que está conmigo, mi equipo es muy bueno’. Siempre me dice que vamos a triunfar. Él siempre fue de vencer obstáculos que se le presentaba. Y esperamos con fe que con este tema de la pandemia sea así también. Que llegue y me diga ‘mami lo logramos’. Tengo fe que será así.

– Lo espiritual ayuda mucho en estos momentos…

– Es un momento en que necesitamos tener fe, confiar y dar las gracias a los que están llevando adelante esto. No solamente los médicos, desde el Presidente de la República, los ministros, los policías, militares, etc., todos tenemos que valorarle a cada uno. Muchas bendiciones para todos ellos.