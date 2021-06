La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) se reafirma este martes en su posición de que no se puede seguir sin establecer un estándar alto en el proyecto de ley sobre los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas. A su parecer, las Entidades de Medios de Pago Electrónicos (Empes) y todos los operadores de telefonías deberían tener un plazo para adecuarse a la reglamentación, que corresponde a los reguladores.

La Asoban afirmó a través de un comunicado que desde el 2013, año en que se habilitaron las Empes, no se ha regulado este aspecto. “Las distintas plataformas no se pueden conectar si no es en base a estándares altos. No poner en la ley esta exigencia, significaría que los usuarios no van a poder ampliar sus opciones de usar sus medios de pago en todas las plataformas”, reza el escrito.

La asociación de bancos resaltó que es de suma urgencia no seguir poniendo en riesgo los datos, la información, los fondos de los usuarios, y recordó que Gafi y los organismos internacionales han emitido sendas publicaciones reforzando lo que sostiene la institución respecto a mayores medidas de control.

El Congreso Nacional sancionó en 2016 una ley exigiendo a las empresas telefónicas mecanismos altos de identificación para otorgar líneas o chips. Esa ley fue vetada porque fue técnicamente mal planteada. En tanto que existe un proyecto de ley de modificación del art 55 de la Ley de Defensa al Consumidor que ya fue aprobada en Diputados, fue modificada en el Senado, y volvió en marzo a Diputados. La misma está pendiente de tratamiento.

El diputado Walter Harms presentó el 25 de mayo otro proyecto de ley planteando lo mismo, niveles altos de protección, para otorgar líneas de celulares. Según Asoban, la Ley de Servicios de Confianza es la mejor herramienta para lograr ese objetivo, pero no se puede abdicar de dar más seguridad a las personas. “Los parlamentarios que votaron a favor del proyecto de modificación del art 55, serían incongruentes e incoherentes si no votan en ratificar la versión de Diputados”, insistió el grupo.

EL PUNTO CONFLICTIVO DE LA LEY

El proyecto de ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, que ya cuenta con media sanción, pretende elevar los estándares de seguridad para todas las operaciones financieras. Para las telefónicas, la intención es buena, pero hay un punto de discrepancia.

Aldo Natalizio, quien representa a Tigo, Claro y Personal por el sistema Empes, indicó que la única controversia pasa por el artículo 103, que exige un nivel de seguridad alto incluso para las operaciones electrónicas de este tipo.

“No sé cuándo vamos a tener las condiciones para que un sistema X que hoy no existe, pueda alcanzar a la persona que hoy recibe un giro de 200.000 guaraníes, con la misma rigurosidad que una persona que recibe una transacción en dólares por la compra de un inmueble”, comentó Natalizio a la 730 AM.

Aclaró que no está en contra de esta normativa, pero que aplicar ese mismo nivel de exigencia para operaciones importantes y menores, representará una clara dificultad.

EL ARTÍCULO 103

Lo que dice la propuesta de Diputados: “En las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, apertura y administración de cuentas, financiación o créditos, gestión de patrimonio y/o de valores gestionada por vía electrónica, la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica con nivel de seguridad alto”.

En tanto que los senadores establecieron que para las operaciones citadas se deberá utilizar los medios de identificación electrónica “expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica cuyos niveles de seguridad sean acordes al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad reguladora competente”.