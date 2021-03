El titular de la Cámara Paraguaya China de Industria y Comercio, José Martínez, quien promete 14 millones de vacunas contra el Covid-19, tiene antecedentes por supuestamente no pagar alquiler.

La ciudadana Alejandra Berdichevsky denunció en entrevista con la radio 650 AM que el gurú de las vacunas chinas, José Martínez, no paga su alquiler y tiene orden de desalojo desde hace varios años. “Estoy en un conflicto con este salvador de las vacunas. El presidente de la Cámara China no sé qué calidad de producto le puede vender al Gobierno si ni puede pagar su alquiler”, arremetió.

La denunciante indicó que el caso se encuentra judicializado y explicó que el empresario conocido por instalar cartelería traída de China hizo un contrato con ella para alquilar un depósito ubicado en Asunción, en el año 2015. La vigencia del contrato iba hasta el 2018, pero hasta la fecha el hombre sigue haciendo uso del espacio privado. Precisó que el alquiler era de G. 10 millones, que el denunciado hizo unos pagos pero luego ya no cumplió con su compromiso.

“Esta justicia es prostituta, se le paga y funciona. Hace tres años que esta persona no sale de mi propiedad, esto le hizo lo mismo al hijo de Blas N Riquelme por ocho años. Tiene varias demandas en Paraguay, que haya arreglado ya es otro problema. Cuando se te mete a una propiedad ya no quiere salir”, dijo.

La mujer aseguró por último además que el empresario presuntamente se quiso apropiar de un terreno de la Junta Municipal de Luque.

El titular de la Cámara Paraguaya China de Industria y Comercio, José Martínez, prometió al Gobierno paraguayo la posibilidad de traer 14 millones de vacunas contra el Covid-19 del país asiático, pero denunció que supuestamente habría trabas por cuestiones diplomáticas. Varios intendentes ya están negociando arduamente con el mismo para conseguir las dosis prometidas.

Otros antecedentes que posee Martínez es la inhabilitación de cuentas bancarias (años 2014 y 2015). Sobre el mismo además pesa una demanda entablada por supuesta estafa.