La tensión entre EEUU e Irán traerá grandes consecuencias a nivel mundial y Paraguay no debe estar ajeno a ello, por lo que tomará medidas para evitar cualquier desenlace que pueda afectarlo.

Así lo mencionó el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en charla con la radio 730 AM. La autoridad indicó que si bien no hay alarma o información sensible de Inteligencia, de igual manera se deben tomar las medidas preventivas.

“No es ninguna fantasía eso de decir que puede suceder (algún atentado como el de la AMIA). Las fronteras han desaparecido. Son eventos que pueden y debe ser evitados. Hay que tomar en serio esto”, sostuvo.

El ministro mencionó que el Consejo de Seguridad del Estado se reunirá para abordar el tema en cuestión y tomar las medidas necesarias. Adelantó que ya estuvo trabajando con sus conexiones internacionales para coordinar las labores preventivas.

“La Secretaría de Inteligencia ha establecido desde el primer momento distintas hipótesis, pero no tiene ningún dato sensible. De igual manera debe tomarse precaución. Uno nunca se equivoca al tomar medidas preventivas, sí cuando no lo hace”, remarcó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden directa para llevar a cabo el ataque aéreo que provocó el fallecimiento del influyente general iraní Qassem Soleimani. El mandatario justificó las acciones como un acto de defensa, pero desató una tormenta de alcance aún incierto en Medio Oriente.

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994.