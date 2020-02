El doctor en derecho Oscar Rodríguez Kennedy aseguró en conversación con la radio 650 AM que no pidió a su colega Rubén Darío Romero Toledo las respuestas del examen o viceversa. “No hice ningún fraude, quizás fue un acto imprudente y sincero, pero no hubo dolo directa o indirectamente, ni siquiera culpa porque fue una fuerza mayor”, alegó.

El letrado mencionó que al inicio de la prueba, el abogado Isabelino Galeano, director de la Escuela Judicial del Paraguay, estableció reglas claras y un estricto control. En ese sentido remarcó que nadie podía solicitar nuevas hojas o levantarse de los asientos.

“Se distribuyeron bolígrafos y yo vi que al doctor Romero le entregaron dos porque solicitó eso. Mi bolígrafo en la respuesta 12 ya no pintaba. Intenté varias veces pero no me escribía y me angustié. Luego de casi dos minutos de intentar, le digo: “Rubén”, pero no me habla, le digo “Rubén”, la segunda vez, y luego “Rubén”, la tercera. Se dio la vuelta y le digo: “mi birome no funciona y estoy muy atrasado, prestame el que te sobra porque vos pediste dos”. Me dijo: “sin problema”. Cuando se disponía a pasarme, volvió a pintar el mío, entonces le dije gracias. Fueron dos segundos pidiendo un bolígrafo. No era tiempo para estar soplando. No podía levantarme para pedir un nuevo bolígrafo”, relató.

Al ser consultado sobre por qué no solicitó ayuda a la asistente que estaba a pocos pasos de él, reiteró que “nadie podía consultar nada con nadie” y alegó que esta fiscalizadora hubiera intervenido si es que veía que estaban copiando las respuestas. “No hay prueba de audio que nos estábamos ‘soplando’. Tampoco existen puntajes iguales. De 20 preguntas, yo hice 18 correctas”, agregó.

“Quiero señalar con humildad, que mis 33 años de cátedra en cursos de grado y 12 en posgrado, nos dan cierta pequeña autoridad en estos menesteres. (…) Lo digo por mi honor, por mis 33 años de docencia, por las 32 promociones de abogados que compartí”, señaló al momento de reiterar que su testimonio es lo que en realidad pasó.

En la secuencia de imágenes se observa que Oscar Rodríguez Kennedy habla primero a Rubén Darío Romero Toledo. Este último levanta la mirada hacia la mesa evaluadora, luego habla con su colega ubicado detrás, de vuelta dirige la mirada hacia el frente, para posteriormente mirar su hoja y después dice algo tapándose la boca.





LAMENTA POLITIZACIÓN

Por último, el abogado Rodríguez lamentó que se politice el tema al resaltar que su hijo es el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“No darle una connotación política. El doctor Romero relató lo mismo que yo sobre lo ocurrido y hay que darle punto final al tema sobre un video sin audio. Esto ya debería ser un caso cerrado. (…) No hay pruebas de que esté soplando, sí hay un video. (…) Los medios tratan de adivinar sin audio e imputar”, puntualizó.

El Consejo de la Magistratura (CM) evaluará hoy qué hacer con los candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia que aparentemente se “soplaron” las respuestas.