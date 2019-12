Fausto Von Streber, director de Informática del TSJE, indicó a radio Universo 970 AM que la semana pasada, la Comisión Especial evaluó la funcionalidad de las máquinas ofrecidas por las dos empresas que participan de la licitación y decidió descalificar a una de ellas: Smartmatic, por no cumplir con los requisitos técnicos. Esta firma no cumplió con 7 de los 43 requisitos que figuran en el pliego de bases y condiciones. Agregó que en breve la Dirección de Contrataciones dará a conocer los resultados del test efectuado.

El funcionario detalló que esperarán 10 días para que proteste la empresa descalificada, si así lo desea. Luego de este tiempo, se abrirá el sobre económico de la firma que sigue en el proceso licitatorio: Magic Software Argentina, la cual hasta llegó a hacer un “lobby agresivo” con las autoridades de la Justicia Electoral.

Marcelo Elizeche Landó, consultor en seguridad informática, dijo días atrás que la empresa MSA propone la tecnología más cuestionable: las boletas con chip RFID. “En la patente (los representantes) aclaran -como una ventaja- que se pueden leer los votos sin necesidad de abrir la urna. ¿Por qué esto es problemático? Y porque el sistema está diseñado para violar la ley electoral al tener la capacidad de leer el contenido de la urna sin abrirla. Esto puede incluir lecturas parciales a lo largo del día para ir viendo cómo va la cosa”, explicó.

De acuerdo con Fausto Von Streber, no hubo retraso en el cronograma para la adquisición de las máquinas electrónicas para las elecciones municipales a realizarse a mediados del 2020.

Comentó además que están construyendo un espacio amplio en el interior del predio del TSJE para poder resguardar las 15.000 máquinas que serán utilizadas en el próximo comicio.

Por otra parte indicó que para las elecciones tienen previsto aplicar el sistema secuencial para que el voto sea más fluido, atendiendo a que pretenden duplicar el número de electores por mesa, pasando de 200 a 400 votantes en cada una.