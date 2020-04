En entrevista con C9N, Édgar Melgarejo sostuvo que el presidente Mario Abdo Benítez no le solicitó su renuncia pero que decidió igualmente apartarse del cargo para limpiar su imagen y de la institución que lidera.

El presidente renunciante de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil anunció que luego accionará contra aquellas personas que instalaron lo que él califica una completa mentira. “Hay personas con desequilibrio moral y psicológico que instalaron esta fábula en mi contra. Tomaré acciones legales en contra de esas personas. Pido a la ciudadanía que me dé tiempo para defenderme y redimirme”, agregó.

Consultado sobre los duros ataques lanzados por el intendente Óscar Rodríguez en su contra, Melgarejo aseguró que “Nenecho” está resentido porque su suegra fue separada de un cargo importante en la institución durante una restructuración interna, hace varios años. “Pensé que había superado, su suegra y su señora son funcionarias. No tengo nada contra su suegra, cuando la aparté se generó una animadversión en mi contra. Lo considero (por el jefe comunal) una persona desequilibrada. Él me provocó un accidente de tránsito y huyó. Lo tuve que denunciar y me pagó los daños luego de su actitud cobarde”, arremetió.