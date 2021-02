Ante la situación de la tardanza en la llegada de vacunas y debido a que las que vendrán son escasas, la idea de que referentes “se salten” la fila y el turno para vacunarse con la intención de generar confianza en la población no corre en esta campaña de vacunación contra el coronavirus.

La recomendación de la OMS es que sí lo hagan figuras de relevancia, conocidos, políticos o artistas pero en el contexto de la pandemia no es lo ideal en caso que no formen parte del grupo prioritario.

En el caso del presidente Mario Abdo y el ministro de Salud Julio Mazzoleni, no son candidatos ya que ambos tienen 49 años (no son adultos mayores) y si bien el ministro es médico no ejerce por lo tanto, no forma parte del grupo vulnerable que está en primera línea expuesto en las urgencias y terapias COVID-19.

Desde décadas se utiliza la imagen de líderes de opinión como referentes cognitivos con la intención de fortalecer la confianza en las vacunas y así persuadir a quienes están en la duda de vacunarse o no.

Pero la pandemia de coronavirus cambió todo el contexto y según expertos tanto políticos como famosos deberían vacunarse en el momento en que les toque los grupos prioritarios y no antes.

Por tanto, puede ser un riesgo elegir un portavoz equivocado para el inicio de las campañas de vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda utilizar como portavoz de mensajes a favor de la vacunación a personas percibidas como creíbles o dignas de confianza por parte de la comunidad y hay estudios, que indican que el enfoque de usar personas influyentes en redes sociales, los llamados influencers para brindar información positiva relacionada con la vacunación es una estrategia prometedora, señala en una publicación el portal Chequeado.

“Sin embargo, ante la pandemia de coronavirus y una campaña de vacunación marcada por las limitaciones en el suministro de dosis, surgen preguntas sobre el papel que deben desempeñar políticos y famosos para impulsar el apoyo público a las vacunas COVID-19: ¿Sirve que líderes de opinión se vacunen para generar confianza o persuadir al que tiene dudas? ¿Es ético que un gran nombre salte la fila para obtener una vacuna a cambio de un respaldo, aun en este singular contexto, en el que la vacuna es un bien escaso?”, cuestiona el medio en Argentina donde tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández recibieron la vacuna contra el coronavirus aclarando que ambos son mayores de 60 años por lo que están dentro del grupo prioritario.

Florencia Luna, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y directora del programa de Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), centro colaborador de bioética de la OMS, “sirve que algunos grandes nombres se pongan la vacuna y en ese sentido se genere más confianza y se haga publicidad”.

Sin embargo, “en esta situación de recursos tan escasos, no es ético quitar la posibilidad a las personas que más necesitan la vacuna, ya sea el personal de salud o ancianos. En ese sentido creo que habría que ser bastante restrictivos para que no se genere la sensación de arbitrariedad”.

La campaña de vacunación a nivel local iniciaría a las 72 horas del arribo de las primeras 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V, previsto para mañana por la noche, según el anuncio del ministro Mazzoleni.

Hasta el momento, más de 30.000 profesionales de salud se inscribieron en la plataforma del Ministerio de Salud Pública (MSP) y los datos deberán filtrarse previo agendamiento para contar con el día, hora y lugar de aplicación de las dosis.

En esta primera etapa serán inmunizadas 2.000 personas mientras, la llegada de más dosis no tiene fecha fija.