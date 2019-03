El pene es un tejido eréctil y cuenta con dos estructuras, una que es el cuerpo cavernoso y otro esponjoso y ambas son estructuras difíciles de sustituir, afirmó el doctor César Cabañas, urólogo. Tanto la cirugía de agrandamiento como de engrosamiento hasta el momento no tuvieron buenos resultados.

La cirugía de elongación peneana así como la de engrosamiento del miembro viril tuvo sus intentos en la medicina y hasta el momento no tiene los resultados esperados. En el caso de la intervención para que se vea más grueso utilizando grasa autóloga ya sea del abdomen o de lo glúteos no tuvo buenos resultados estéticos, indicó el doctor César Iker Cabañas, presidente de la Asociación Paraguaya de Urología en contacto con la 970 AM.

“El alargamiento es una cirugía simple, se corta el ligamento suspensorio del pene, un cordón que va desde la raíz del pene hasta el hueso púbico pero lo que pasa es que el pene no tiene sustentación y en lugar de tener la curva normal, va hacia abajo y dificulta tener relaciones sexuales. Ese tipo de cirugías se han intentado sin resultado”, explicó el profesional.

Cuando un paciente acude particularmente, el médico le recomienda que primero vaya a un siquiatra o sicólogo “porque es más un problema mental que anatómico”, afirmó el urólogo.

“Sí existen condiciones a veces en el caso de los obesos mórbidos cuando el panículo adiposo que rodea la raíz del pene es muy grande y queda enterrado o no se ve, eso sí se soluciona con una cirugía estética”, aclaró.

En el caso de la disfunción eréctil se utilizan prótesis inflables o semi rígidas que ayudan a tener una erección pero no alarga, está diseñada a medida.

El pene es un tejido eréctil y cuenta con dos estructuras, un cuerpo cavernoso y otro esponjoso y son estructuras difíciles de sustituir, indicó el profesional.

VIAGRA SIN CONTROL

Cabañas indicó que los medicamentos como Viagra debe ser de venta controlada, no libre pero que se sabe que es de venta libre en forma clandestina y hasta acceden jóvenes que no lo necesitan, lo mezclan con alcohol y existe un uso y abuso a través de la automedicación.

“Lo mezclan con alcohol y este tiene su fase eufórica y depresiva y cuando caes en la parte depresiva aunque tomes miles de viagras no pasará nada, eso puede dañar la salud por lo que debe darse bajo prescripción médica”, puntualizó.

Un caso fallido de cirugía de alargamiento de pene se dio con el magnate de los diamantes, Ehud Arye Laniado, israelí de 65 años, murió de un paro cardíaco mientras era operado para un alargamiento de pene la noche del sábado 2 de marzo, en medio de la intervención en un clínica ubicada en la avenida Champs-Élysées de la capital francesa.