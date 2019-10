Los minerales y electrolitos que aporta el agua en el organismo no es reemplazable por otras bebidas como jugos naturales ni agua gasificada. En esta semana con días de intenso calor se recomienda reducir la ingesta de gaseosas y comida procesada y optar por frutas y verduras y no exponerse al sol entre las 10:00 y las 17:00.

Los dos litros de agua recomendado por día para mantener hidratado el cuerpo equivale a unos 8 vasos y esta cantidad debe ser ingerida en forma espaciada sin esperar a sentir sed ya que este estado es síntoma del inicio de la deshidratación. El agua debe ser sin gas y sin sodio ya que este último incrementa la presión arterial y propicia la retención de líquido.

El tereré, el mate o los jugos de frutas no reemplazan la cantidad de agua diaria que necesita el organismo. Beber jugo de frutas, si bien es saludable, no suplanta el requerimiento de agua para el cuerpo, es decir, pese a que contienen agua, no aportan los minerales necesarios como lo hace el vital líquido.

A la hora de consumir jugos de frutas, se sugiere hacerlo con moderación, porque aparte de fructosa (hidratos de carbono) aporta calorías. También se recomienda reducir la ingesta de bebidas gaseosas, por su alto contenido de azúcares.

En cuanto a la alimentación, en días calurosos se recomienda una alimentación a base de frutas y verduras y evitar las comidas que dificulten la digestión como las comidas muy calientes y las que tienen alto contenido en grasa y sal, al igual que las frituras.

El horario de exposición al sol y las altas temperaturas también debe tenerse en cuenta porque existen horarios pico como los que transcurren entre las 10:00 y las 17:00 ya que los rayos ultravioletas son más intensos. Se recomienda utilizar ropa cómoda, de color claro y suelta.

Los grupos más vulnerables al calor son los niños y los adultos mayores. Las personas de 65 años o más tienen menos probabilidad de sentir y reaccionar ante los cambios de temperatura, por lo que deben evitar exponerse al sol y, de ser posible, permanecer en edificios con acondicionadores de aire.

En el caso de los bebés y niños, quienes dependen de otras personas para mantenerse frescos e hidratados, es importante estar pendientes de ellos, darles agua a cada rato y colocarlos en lugar fresco. Vestirlos con ropa cómoda y de colores claros.

Se aconseja nunca dejar a bebés o niños en un auto estacionado, ni tampoco dejar a las mascotas, ya que ellas también pueden sufrir enfermedades por el calor.

Las personas que presentan mareos, náuseas, escalofríos o desvanecimiento y pérdida de conocimiento requieren atención médica urgente, por lo que deben recurrir al servicio de salud más cercano.

Desde el MSP instan a prestar mayor atención los grupos vulnerables como niñas, niños, ancianos, personas con obesidad y que estén bajo medicación, principalmente por problemas cardíacos, y embarazadas sobre todo en estos días de intenso calor previstos durante toda la semana con temperaturas por encima de los 40º C.