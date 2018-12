Con mucha expectativa, los postulantes a la Universidad Tecnológica Taiwán-Paraguay están enfocados la preparación para el examen de ingreso previsto para el próximo 25 de febrero y posterior inicio de clases el 4 de marzo de 2019.

Los más de 200 postulantes continúan con la preparación diaria para salir victoriosos e ingresar a la primera promoción de la universidad de élite que trae un programa para la formación de científicos con el nivel académico de Taiwán.

El sacrificio, las horas de estudio y el desarraigo de sus lugares de origen, tres estudiantes explican que es un desafío que asumieron por considerar que las oportunidades deben ser aprovechadas para mejorar la preparación universitaria en el país.

LEJOS DE LA FAMILIA

Rossana Rivarola de 19 años dejó su Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay para postularse. La joven asegura que la preparación previa para la selección le ayudó a crecer personalmente y que la experiencia la tomó porque quiere estar en una de las mejores universidades de la región. “Quiero estudiar Ingeniería Civil y elegí postularme porque sé que aquí vamos a aprender mucho y solo con nuevos conocimientos que podremos implementar vamos a contribuir al desarrollo del país y nos están trayendo educación de buena calidad desde Taiwán”, afirmó.

La estudiante le dedica todo su tiempo al estudio que asegura es “duro y difícil” porque es una nueva experiencia que la está viviendo lejos de su familia. Durante la semana está hospedada en el hotel del Comité Olímpico gracias a una beca obtenida y los fines de semana se reúne con su familia.

JUNTAS EN EL DESAFÍO

Otras que cambiaron por completo su rutina en su ciudad de Arroyos y Esteros, Departamento de Cordillera son las gemelas Pilar y Montserrat Argaña de 19 años que se lanzaron juntas al desafío de perseguir la posibilidad de alcanzar un alto nivel académico tras culminar sus estudios secundarios.

Hace un año viven juntas en San Lorenzo, tiempo en que están preparándose para el ingreso y aseguran que todo sacrificio tendrá su recompensa porque están seguras que están preparadas para ingresar en febrero próximo.

Pilar eligió la carrera Informática ya que siempre le interesó la robótica y todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial y sus proyecciones no son bajas, apunta a crear un centro tecnológico en sus ciudad natal para que todos los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar, situación que actualmente no ocurre ya que tiene muchos compañeros con quienes compartió la secundaria y al igual que ella no tuvieron la posibilidad de optar por una carrera universitaria.

Todo es nuevo y es un reto, señala Pilar porque dejaron sus días compartiendo con la familia, con la mamá pero está enfocada en aprender siempre para obtener por sí misma todos sus objetivos y llegar a la meta.

“Tengo un sueño de salir al exterior y volver a ayudar a mi ciudad, porque se lo que se siente con las necesidades en el interior del país en cuanto a la educación tengo muchos compañeros que no están estudiando y otros me dijeron que no quedaría seleccionada por el inglés, yo estudiaba particular porque en el último año del colegio no dimos y sí fui seleccionada y los que me dijeron que no pasaría no quedaron”, comentó contenta.

ELIMINAR LA POBREZA, SU META

A Montserrat su hermana, eligió Ingeniería Electromecánica, y tomó como un desafío postularse porque solo piensa en que los jóvenes deben evolucionar y no quedarse en un lugar. “Me sentí motivada por las nuevas oportunidades de esta universidad y tengo un espíritu de superación gigante y siempre estoy cultivando mi mente porque aunque uno sea de lejos hay que hacerlo porque no importa de dónde venís sino hacia dónde vas y yo quiero implementar tecnología en mi país porque hay muchas cosas que cambiar y una de ellas es la pobreza, hay que eliminarla”, afirmó.

La joven tiene grandes planes para que la energía eléctrica que produce el país sea aprovechada y beneficie a toda la población. “Es triste que produzcamos energía y haya tantos hogares que no tienen acceso y sus habitantes son los más necesitados. Soy muy soñadora y realista pero la realidad no es una barrera para seguir adelante, creo en mí misma y en mi hermana y también creo en mi país porque el que alguna vez quiero ayudar a acabar con la pobreza”, puntualizó.

NIVEL TAIWANÉS CIENTO POR CIENTO

Los postulantes a las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica Taiwán - Paraguay pasaron por un examen parcial para probar el nivel en que se encuentran y conocer cómo va este tiempo de enseñanza y aprendizaje y el promedio del rendimiento fue por debajo de lo esperado, explicó Carlino Velázquez, rector interino de la universidad.

“Estamos a tiempo de solucionar y mejorar. La idea que tuvimos con el examen era que los alumnos conozcan la rigurosidad y que esto es algo serio. No queremos bajar el nivel, y no que sea un nivel taiwanés adaptado a Paraguay. No. Pedimos que mantengan un nivel taiwanés ciento por ciento”, aclaró.

Los puntajes de la prueba parcial no superaron los 60 puntos de 100 y el porcentaje de 30%, resultados con los que no se llegará a buen puerto, manifestó Velázquez.

“Estamos fomentando en ellos qué tienen que hacer para mejorar, están motivados y conscientes de la situación y esperamos que entiendan todo el empeño que tienen que poner, porque actitud sí existe y saben que estamos tratando de ofrecer más de lo que solemos hacer y los chicos están a la espectativa de la exigencia que tienen que cumplir y que el resultado será diferente a lo que se tiene normalmente, sin desmeritar otros programas vigentes”, puntualizó.

En total son 300 alumnos divididos en cuatro grupos, de estos 220 tomaron el examen parcial que fue voluntario y no suma ni resta puntaje para los postulantes.