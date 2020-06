Al dejar el cargo de ministro de Educación tenía sueldo de G. 4.530.100, pero un par de años después, al asumir como presidente de la República declaraba millonarias inversiones inmobiliarias, acciones por US$ 30.000.

Por La Nación investigacion@gruponacion.com.py



Uno de los tantos nombres que fueron sondeados luego de que la Contraloría General de la República (CGR) divulgara las declaraciones juradas de altos funcionarios públicos es el de Nicanor Duarte Frutos, actual director de Yacyretá y ex presidente de la nación; los millonarios bienes acumulados son sin dudas uno de los casos que más llama la atención.

Los gigantescos saltos económicos del ex presidente son inexplicables. Además del crecimiento exponencial de su patrimonio, lo más llamativo fue que declaró tener US$ 30.000 en inversiones o acciones, no específicas, a solo días de asumir la presidencia, teniendo en cuenta que su cargo anterior fue el de ministro de Educación, cuyo salario era de G. 4.530.100.

En el mismo informe, Duarte Frutos declaró como “Otros Ingresos” la suma de US$ 4.000 en concepto de Dividendos/acciones, donde no fueron especificados, en su declaración jurada, si esos recursos fueron provenientes de alguna empresa o negocios en el que formaba parte.

El patrimonio de Duarte Frutos, que también ejerció el papel de periodista en la década del 90, fue creciendo. De un patrimonio neto de G. 780.000.000 consignado en 1999, registró un activo que se disparó a G. 2.160 millones en cuatro años al asumir la Presidencia.

Otro dato que no deja de llamar la atención es que Nicanor Duarte Frutos, al asumir la presidencia de la República en el 2003, declaró tener relación con el ex banco Interbanco, mediante un depósito de G. 60.000.000; sin embargo, en su última declaración realizada en febrero del 2016, declaró tener un total de siete (7) cuentas de depósitos en diversas entidades bancarias, donde el mayor depósito registra en una cuenta corriente del Banco Familiar, con un total de G. 1.270.059.000.

Actualmente, a juzgar por los datos brindados a la Contraloría en el mes de febrero del 2016, cuenta con un patrimonio neto de G. 7.789.525.122, lo que hace una diferencia de 185,4% más que la fortuna declarada en el 2008, momento en que dejaba la presidencia de la República, luego de una dura caída del Partido Colorado en las elecciones generales, cuyo hecho generó que se lo reconozca como “El mariscal de la derrota”.

PRÓSPERO GANADERO

Casi todo su activo, un total de G. 6.736.343.820 está invertido en sus estancias modelo en el Chaco, de unas 5.000 hectáreas en conjunto, se convirtió en próspero ganadero que cuenta con aproximadamente 5.000 cabezas de ganado vacuno, equino, ovino y caprino, según su declaración jurada.

La secuencia de los documentos publicados confirman además la docena de propiedades que nuestro diario había identificado, entre las que se encuentra su majestuoso búnker en el barrio Recoleta de Asunción. Sin embargo, varios de los inmuebles fueron atribuidos en los últimos años a su esposa Gloria Penayo.