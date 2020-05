Un conductor de taxi fue tragado por un pozo de gran tamaño ubicado sobre la calle Obispo Fidel Maíz casi Picuiba del barrio San Vicente de la ciudad de Asunción. El taxista no sufrió heridas tras el hecho pero si se llevó un tremendo susto.

El taxista identificado como Miguel Coronel explicó que recibió un pedido de parte de una persona que vive en el mencionado barrio.

Señaló que siempre utiliza la calle Obispo Maíz para llegar al destino. Sin embargo, al girar no se percató de la presencia del pozo.

“No sé si el pozo ya estaba ahí o se abrió más por el peso del auto, la verdad no me di cuenta ya que siempre paso por acá porque tengo usuarios que siempre piden taxi”, expresó a GEN y Universo 970 AM.

El taxista contó que esperan el servicio de grúa para poder sacar el rodado del enorme hueco.

Espera que su bien particular y herramienta de trabajo no haya sufrido daños materiales de consideración ya que dijo que su seguro venció días atrás.

El conductor no recibió heridas tras el percance pero si se llevó un tremendo susto. “Se me subió la cabeza al corazón prácticamente”, expresó.

Gracias a la ayuda de los vecinos que escucharon el ruido, logró salir del habitáculo del vehículo.

Los pobladores mencionaron que nunca antes se dio un hecho similar en la zona.

Detallaron que siempre hubo “baches”, pero no del tamaño que se tragó al taxi. Incluso el camión recolector de basura, que pesa mucho más que el auto, pasa por la calle donde ocurrió el hecho.

“Camiones de mucho peso suelen pasar por acá y nunca antes pasó esto, por lo visto se hacía el hueco cada más grande abajo”, puntualizó Antonio Hermosa, vecino del barrio.