Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) anunciaron posibles sanciones a aquellos locales gastronómicos que anunciaron que no recibirán tarjetas Visa y Mastercard durante este fin de semana como medida de protesta.

Juan Marcelo Estigarribia, titular de la Sedeco, indicó a la 730 AM que hace unos días tomaron conocimiento de la decisión de un grupo de aproximadamente 150 locales gastronómicos de no aceptar tarjetas de crédito y débito.

En vista a este anuncio, desde la referida institución ya han remitido notas a las tres asociaciones impulsoras de esta medida (Asociación de Restaurantes del Paraguay - ARPY, Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción - AMCHA y Grupo 5) advirtiéndoles que son pasibles de sanciones establecidas en la Ley 5476/15.

Según Estigarribia, en la citada ley -que establece “las normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de Tarjetas de Crédito y Débito”- se prohíben expresamente este tipo de prácticas.

En caso de identificarse a algún local comercial que viole la norma, primeramente se realizará un sumario administrativo y luego se fijará la sanción pecuniaria (multa) que puede ir desde G. 162.000 hasta G. 4.800.000.

El titular de Sedeco adelantó que puede actuar de oficio ante este caso y que están preparados para realizar operativos de fiscalización en locales gastronómicos, aunque también pidió a la ciudadanía que denuncie si es que en algún lugar no aceptan sus tarjetas de crédito/débito al momento de intentar abonar.

Las denuncias pueden ser realizadas a través de la página web www.sedeco.gov.py, mediante la aplicación móvil (disponible en Google Play) o directamente en la oficina de la institución (Pedro Villamayor y Tte. Teófilo Del Puerto - Asunción).

La Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), el Grupo 5 y otros locales independientes han decidido no aceptar tarjetas del tipo Visa y Mastercard este sábado 8 y domingo 9 de junio como medida de protesta por los elevados porcentajes de comisión que se llevan las procesadores y que van de 4 al 7 %.

Entre los más de 150 negocios que forman parte de estas nucleaciones y que se estarán sumando a la medida figuran: La Preferida, Sul Brasil, Talleyrand, Yasyretá, Bar Leo, Bellini, Bolsi, Hotel-Casino Acaray, Carlito`s Way, Centro Garófalo, The Wine Bar, over Time, El Poniente, O`leary Club, Il Mangiare, Arsenal Cue, entre otros.