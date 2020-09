El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional, refirió en entrevista en el programa Cara o Cruz (Unicanal) que mediante las evidencias encontradas se puede sostener que una de las niñas abatidas era hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza.

Esta es la sospecha que se tiene luego de haber encontrado una fotografía y una carta dentro del chaleco táctico que portaba la menor. En la imagen se observa a Osvaldo Villalba, Magna Meza, una de las abatidas y su hermano Daniel, de acuerdo con el uniformado.

“En esa bitácora ella dice: ‘vine con tantas ilusiones para estar con mi papá y al venir a estar con él, encuentro que ya está con otra mujer y mi madrastra me persigue’. En otra parte asegura: ‘desearía no haber nacido para no estar pasando por lo que estoy pasando’”, relató el comisario.

“Ella estaba en una situación psicológicamente destrozada. Cuando leí esa carta lo primero que me acordé fue de mi hija; a esa niña le traen para estar en un campamento rodeada de armas, encima el padre le maltrata, le da la razón a la madrastra, y tenía degradada a su madre, quien creo que es Magna Meza”, comentó Cardozo.

El entrevistado cuestionó que el grupo criminal haya traído al país a una niña que estaba bien cuidada por su abuela en el extranjero. “Se la trae al monte en medio de gente que lo único que quiere es quitarle la vida, secuestrar, extorsionar y busca la violencia. Viene para estar con el padre, lo único que quería era estar con el padre, pero este le hace tortura psicológica al darle la razón a una mujer extraña a la familia y la deja de lado”, puntualizó.