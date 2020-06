Villamayor manifestó que la mayoría de los asesores coincidieron con la creación de dicho Ministerio.

Sin embargo, señaló que el problema no radica en crear o no, sino está en definir cuáles serían sus atribuciones en el componente importante del Paraguay con la provisión de energía.

Citó que con dicha provisión se mueven las industrias, se promueve el desarrollo y se dan fuentes de trabajo.

En ese orden señaló que suena lógico que una entidad sea capaz de elaborar políticas tal cual como dictó el decreto del año 2016, donde se establece una política energética.

En cuanto a las funciones del Ministerio y conforme al decreto, Villamayor mencionó que son muchas.

“Son muchas las funciones, pero lo esencial es ser un ente que establece políticas en el sector, no es un ente ejecutor con lo que ni siquiera hablamos de un tamaño importante. Sí tiene que ser altamente calificado y de muy buen nivel técnico” explicó.

No obstante, en caso de que se quiera instalar un ente ejecutor, dijo que los interesados tendrían que no estar de acuerdo porque colisionarían con la ANDE y con las entidades binaciones Yacyretá e Itaipu, estas últimas creadas bajo tratados internacionales y no en base a leyes locales “de los cuales no se puede disponer arbitrariamente”, especificó.

“Tenemos compromisos con Argentina y Brasil (en conjunto) en aprovechamiento del río. De modo a que toda esta política guarda relación con decisiones del Ejecutivo y que se manifiestan a través de Cancillería. Es por eso que este Ministerio de Energía no puede ser ejecutor” puntualizó el secretario de Estado.