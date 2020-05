El titular de la DNCP, explicó que el valor del software puede ser elevado, dependiendo de las funcionalidades que presente.

Sobre ese punto, indicó que Contrataciones Públicas, ya realizó observaciones correspondientes.

“Se pudo observar también en las redes sociales, aparecía la nota de observación de la dirección del DNCP, y esa nota debe ser contestada por el IPS para que pueda proseguir ese trámite”, expresó en comunicación con la 1000 AM.

En Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, contrató el software por el valor de USD 6 millones, dicho valor llamó la atención de Contrataciones Públicas, por lo que solicitó a la previsional el informe de la licitación.

Este proyecto se trata de la provisión de un sistema informático, su implementación, capacitación, soporte y mantenimiento incluyendo los registros de información electrónica de pacientes del IPS, del Hospital Regional de Ciudad del Este y demás centros ambulatorios que componen el departamento del Alto Paraná, que actualmente cuenta con 330 camas de internación habilitadas

El director, hizo énfasis en la importancia de analizar si hubo o no competencia, y si esta última se dio por cuestiones comerciales o por cuestiones que imposibilitaban legítimamente la competencia.

Resaltó que la presencia de un único oferente no anula el procedimiento.

Pablo Seitz, especificó que el plazo de contestación es responsabilidad exclusiva del IPS, no obstante, en caso de no contestar, no pueden seguir avanzando.