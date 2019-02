La discapacidad psicosocial que produce la depresión podría posicionarse por sobre las limitantes de otras enfermedades crónicas y se estima que para el 2020 será la principal. Los trastornos depresivos están afectando cada vez más a la población a nivel mundial y Paraguay se encuentra en la tendencia, afirmó el siquiatra Julio Torales del Hospital de Clínicas.

"En Paraguay va en alta con el aumento de consultas y en países en desarrollo muchas veces el diagnóstico no se hace a tiempo no no se hace", afirmó Torales en entrevista con la 680 AM.

Entre los problemas que arrastra la persona con depresión se encuentran el ausentismo laboral, problemas de pareja y otras relaciones interpersonales, tristeza e incapacidad de proyectarse ya que una persona deprimida no rinde, no produce por ello, la depresión es una arista diferente de la discapacidad porque es psicosocial.

El diagnóstico de trastorno mental, ansiedad y trastornos depresivos son las principales causas de consulta así como el trastorno en la personalidad y el abuso de sustancia en población adolescente y adulta joven.

"En Paraguay se da el policonsumo, empiezan con drogas legales como el tabaco y el alcohol, pasan a la marihuana que es la puerta de entrada y luego ya consumen crack, cocaína y cola de zapatero en niños en situación de calle", explicó el profesional.

Torales indicó que la depresión tiene un triple origen y la persona susceptible puede tener componentes biológicos sumado a los factores externos. "El mundo está cambiando se está volviendo un lugar cada más inseguro, más la falta de oportunidades laborales, la falta de acceso a la educación puede desarrollar un trastorno mental asociado. Vemos mucha desesperanza también asociada a los problemas económicos y el día a día de familias disfuncionales, violencia intrafamiliar, sin salida laboral lo que hace que una persona estalle", detalló.

Con respecto al acceso a un diagnóstico a través de un profesional de la salud mental, Torales indicó que aún no son suficientes los servicios ni la cantidad de profesionales pero que hubo un crecimiento exponencial con una red de atención y unidad móvil de salud mental de Salud Pública, dos hospitales especializados como el Centro Nacional de Adicciones y el Hospital Neurosiquiátrico y en Clínicas donde se ofrece atención en Psiquiatría a niños y adultos.

Sin embargo, la cantidad de profesionales especializados es baja ya que en todo el país existen alrededor de 110 psiquiatras para 7 millones de habitantes siendo que la recomendación estándar a nivel internacional va por encima de 10 cada 100 mil habitantes.

"Los colegas que están formados en siquiatría infanto-juvenil serían 12 y ahora recién está siendo interesante para los médicos jóvenes, antes no. Es un problema que no solo afecta a Paraguay sino en muchos países del mundo porque la carrera es compleja y poco atrayente y también existe el estigma de que somos sicólogos que medicamos pero somos médicos que atendemos trastornos mentales", puntualizó.