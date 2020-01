Aunque el abogado del exintendente de Asunción, Guillermo Ferreiro, presente en los estudios de Universo 970 durante el programa “Tempranísimo”, insistió en que no quería dar su opinión sobre temas que no fueran exclusivamente jurídicos, no pudo justificar el hecho de que su cliente haya renunciado al cargo si la denuncia presentada y que motivara el allanamiento no tuviera sustento.

Durante gran parte de la entrevista, el abogado insistió con que la fiscala Stella Marys Cano decidió el allanamiento en base a una fotocopia con la que se pretendía probar la existencia de un sistema de recaudación paralela identificado como un grupo de Whatsapp llamado “Asado del fin de semana”. Dijo, incluso, que ningún otro municipio del país se hubiera allanado con tan pocas evidencias.

Sin embargo, cuando se le planteó que, si las denuncias eran tan insuficientes (“ni siquiera son indicios”, dijo), por qué se produjo una renuncia en espiral, desde los integrantes del primer anillo del intendente, hasta el mismo, a lo que no pudo responder, asegurando que una renuncia no implica la culpabilidad de nadie.

“Esa es una decisión que toma Mario Ferreiro en un momento determinado, cuando la junta dice que tenía los votos para hacer la intervención. Yo no voy a opinar sobre una decisión que no tiene relevancia jurídica, la renuncia no te hace culpable o inocente. No tiene nada que ver con la causa”, insistió, a pesar de que resulta evidente que la renuncia hace, por lo menos, sospechar que hay algo que se pretende ocultar.

En cuanto al hecho de que no se hayan presentado acciones legales en contra de quienes hicieron la denuncia, dijo que “a los abogados nos ocurre que vamos a un ritmo distinto de la opinión pública. Nosotros no peleamos ante la prensa. Aunque nos interese aclarar los alcances, tenemos otro ritmo y primero nos documentamos. No exigimos ciertos audios porque Mario no era parte del juicio. En cuanto a medidas legales posteriores, se hace después de reunir ciertos documentos. Es una posibilidad pero no es el momento”.

Se le insistió con que el exintendente no podía alegar desconocimiento de denuncias que afectan a su entorno, y que si se produjeron las renuncias en cascada, es que sí hay indicios, se limitó a responder que “cuando imputan a una persona, lo normal es que renuncie, o pida permiso”.