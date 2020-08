El Viceministerio de Transporte recuerda que el dinero en efectivo ya no se podrá utilizar para pagar el pasaje a partir del 23 de octubre, pues comenzará a regir el billetaje electrónica de manera exclusiva.

Actualmente el 70 % de la flota de buses del área metropolitana tiene instalado el validador para billetaje electrónico. Sin embargo, ese 30 % restante dispone de menos de dos meses para hacer lo mismo.

Así lo advirtió el Viceministerio de Transporte, tomando en cuenta que desde el 23 de octubre se podrá cobrar el pasaje solamente a través de estos equipos.

A partir de esa fecha los usuarios no estarán obligados a pagar la tarifa si no fuera por la vía electrónica y podrán denunciar ante las autoridades a las empresas que no cumplan con la disposición.

Las ventajas que encuentra el MOPC en el billetaje electrónico tanto para empresas como para pasajeros son: la reducción del riesgo de contagio del Covid-19, un rápido y cómodo acceso de los usuarios a los servicios, sin aumentar los precios ni los costos de operación.

También permite mejorar el control del expendio de pasajes y la gestión de la empresa y a su vez el Estado podrá tener los números reales de la cantidad de usuarios, para así optimizar el pago del subsidio.

Las empresas que actualmente ya disponen del billetaje electrónico son:

1-Magno SA (Líneas 12 y 43)

2-Campo Limpio SA (Línea 36)

3-Ximex SA (Línea 44)

4-Aregüeña SA (Línea 111)

5-Ypakarai SA (Línea 242)

6-San Isidro SRL (Líneas 8, 48, 51)

7-Grupo Bene SA (Líneas 11, 203)

8-1 de Diciembre SRL (Línea 41)

9- San Lorenzana TyT SA (Líneas 45, 50, 56)

10-La Chaqueña S.A. (Línea 5CH)

11- TTL SA (Líneas 23, 24, 31, 33)

12- Ñanduti SRL (Línea 165