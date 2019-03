El triste episodio ocurrió este martes en el Hospital Materno Infantil de Capiatá hasta donde llevaron a una niña de un año y siete meses por un cuadro febril a raíz del cual quedó internada. Su situación se complicó y necesitaba cuidados intensivos, tras lo cual desde la Assismed dijeron haber conseguido un lugar.

Posteriormente trasladaron a la paciente hasta la Assismed, donde finalmente resultó que no había cama para la niña por lo que nuevamente la derivaron al Materno Infantil, donde ya solamente se produjo su deceso.

“A las 5:00 me dice la doctora que consiguió terapia en la Assismed y ahí le entuban, le llevamos no le reciben le envían de vuelta y ahí ella muere”, comentó a la 970 AM V. L.,tía de la menor.

Se dio participación al Ministerio Público y el médico forense que revisó el cuerpecito detectó indicios de abuso sexual tras revisar las partes íntimas de la pequeña, que presentaban roturas y serias lesiones, inclusive ya anteriores, según confirmó el fiscal Blas Imas a la 970 AM.

La tía dijo desconocer quién pudo haber sido autor del abuso sexual y señaló que su hermano (el padre de la víctima) nunca está en casa, pero que tampoco puede descartar la responsabilidad de él. Agregó que tampoco sabe nada acerca de los familiares de la madre.