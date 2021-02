El viceministro de Salud, Julio Rolón, señaló a la radio 730 AM que oficialmente el Gobierno Nacional iniciará negociaciones para poder adquirir la vacuna china y que actualmente el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Euclides Acevedo, está buscando los mecanismos jurídicos para poder hacerlo, ya que la desconexión diplomática con China Continental es un obstáculo para acelerar las negociaciones con el gigante asiático.

“Desde el inicio hemos recurrido al Mecanismo Covax y seguimos esperando. Existe la predisposición de Rusia. También el ministro Julio Mazzoleni está en conversación con otras proveedoras, entre ellas de la vacuna de China. (…) Para poder entablar conversaciones, hay un aspecto diplomático que se debe destrabar. La vacuna china siempre estuvo en la consideración del equipo de Salud. Estamos obligados a explorar todas las vías. En este momento, nosotros ya hemos visualizado entrar directamente en comunicación con China”, dijo.

Por su parte, en charla con la misma emisora, el canciller Acevedo anunció que este miércoles mantendrá una reunión en Palacio de López con el presidente Mario Abdo Benítez y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para abordar el mecanismo de búsqueda de las vacunas contra el Covid-19 ante la urgencia del momento.

“Estamos en eso, en la búsqueda de diálogo con China. La Cancillería está a disposición para apoyar en todo lo que hace a la salud pública, puntualmente en lo que respecta a la vacuna. Se hará todo lo posible ante la urgencia. Tendremos que salir a buscar y las embajadas ya recibieron la instrucción que pasen cualquier información de lotes, precios, etc.”, comentó.

Si bien no hay relación diplomática entre Paraguay y China Continental, la autoridad resaltó que existen precedentes en las Naciones Unidas y otros organismos como Ginebra, referente a acuerdos bilaterales oficiales hechos con la república popular asiática. “La emergencia hace que se puedan saltar los protocolos de carácter diplomático, lo importante es la vacuna, no importa de donde venga. No importa que el gato sea blanco o negro, sino que logre cazar al ratón”, agregó.

Acevedo dijo que el acercamiento a China no se afectará la relación de nuestro país con Taiwán, por la urgencia y emergencia que tenemos actualmente para conseguir las dosis. “No creo que afecte, no hay obsequio o regalo, se deberá pagar a China. Es el mundo comercial, no tiene nada que ver nada el carácter político o ideológico, sino que es algo de aspecto científico”, acotó.

Por último resaltó que también ahondarán recurrir al mercado de la India o de vuelta al de los Estados Unidos para conseguir las vacunas. Además se verá la capacidad de pago, para adquirir lo más barato y en el menor tiempo posible.

Vale recordar que en junio del año pasado, China envió una donación de insumos médicos al Paraguay, pese a no existir relaciones diplomáticas entre los países. La recepción la hizo el Frente Guasu.