Sequera especificó que lo ocurrido el 14 y 15 de mayo pasado, es el reflejo del resultado que tenemos hoy.

Añadió que la apertura de las fases de la “cuarentena inteligente” depende del cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la ciudadanía. Además resaltó que el sector económico se mueve a través de las aperturas.

Indicó que la responsabilidad de la gente juega un papel fundamental para evitar la propagación del virus. Sin embargo, eso no significa “aislarnos” por completo sino la de utilizar el tapaboca, explicó el profesional.

Si no se cumplen con las medidas sanitarias y se disparan casos positivos, se apeligra con frenar de vuelta la economía, situación que buscan evitar pero depende del compromiso de la sociedad, señaló Sequera.

“Lastimosamente nuestro patrón de comportamiento se maneja a través del miedo. Cuando en marzo apareció un muerto, los días posteriores hubo una tranquilidad de movimiento”, expresó el Dr. Guillermo Sequera a SNT.

Sin nexo

Los casos “sin nexo” son el primer termómetro indicador y el más sensible que no permite a las autoridades sanitarias encontrar el foco principal de contagio, marca el movimiento de la sociedad y en su mayoría son asintomáticos, según Sequera.

“Porque se reconstruye de acuerdo a lo que se cuenta y se entra un poco en la intimidad de las personas”, contó.

En cuanto a las consultas por cuadros respiratorios dijo que ascendieron considerablemente, entre 700 a 800 por día dentro del sistema público en comparación del año pasado, que eran 3.000 por día. "Es poco todavía pero hace 2 semanas atrás teníamos solo 200 consultas y eso aumentó", indicó.

Psicosis por los casos positivos

El Dr. Guillermo Sequera lamentó la forma en la que se “manosea” la información de las personas infectadas, ya que eso genera psicosis en la zona donde reside el paciente.

“Si uno sabe que en la farmacia o al supermercado van muchas personas, debe cuidarse. Al saber el resultado eso genera psicosis, pero genera más psicosis aun cuando uno no se cuidó”, puntualizó.

Sobre la filtración de la información, Sequera dijo que eso dificulta el trabajo de Vigilancia de la Salud, ya que los próximos casos se cierran y deben realizar el mapeo epidemiológico a base de rumores.

Recordó que los eventos sociales todavía no están permitidos.

Instó a la ciudadanía a cumplir con el protocolo sanitario como el lavado de manos, utilizar alcohol en gel, evitar eventos sociales, no compartir utensilios y usar el tapabocas.

“El covid-19 no solo mata, también hace cerrar negocios, empresas y a eso no queremos volver. Si tenemos estos resultados es porque al principio fuimos duros y cerramos todo, no queremos volver a eso. Pero una vez más digo, la responsabilidad recae en la gente”, enfatizó.