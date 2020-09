El director de redes y servicios del Ministerio de Salud Pública, doctor Hernán Martínez, confirmó que el acelerador del Incan ya no presentó errores y que este viernes retomarán las sesiones para un grupo de pacientes oncológicos.

“Como mínimo se necesitan 7 y hay que empezar a formar gente porque no muchos hacen la especialización, es tan cambiante la tecnología que hay que formarlos en el extranjero porque o sino vamos a tener el equipo y no la gente para el manejo” dijo el doctor Martínez en comunicación con la 730 AM.

La lista de pacientes es de 100 y cada uno debe pasar por 25 sesiones que cuestan entre 800.000 a un 1.000.000 de guaraníes. Al menos unos 50 enfermos irán a la tercerización ya que los equipos siguen siendo insuficientes.

“Se hace una clasificación de los que están en peores condiciones y se inicia con ellos.Vamos a seguir con la tercerización porque no vamos a dar abasto con uno solo. Con dos vamos a lograr más pacientes y con tres quizás podamos equilibrar el tema”, estimó el director.

En octubre se contaría con un segundo acelerador y el año que viene llegaría el tercero, con lo que lograrían descomprimir un poco al único equipo disponible en el sistema público.

PACIENTES RENALES

Cada vez son más las personas que requieren un tratamiento de diálisis y el inconveniente radica en que diariamente deben permanecer mucho tiempo en una sala y debido a esto se produjeron contagios.

Se necesitan mayor cantidad de máquinas y distribuirlas en todo el país para evitar la concentración en un solo punto