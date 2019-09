El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajó el domingo al Chaco Paraguayo, donde a su llegada se lo vio descendiendo de un avión, aparentemente con un arma de fuego en la cintura.

Al respecto, el político e historiador, Eduardo Nakayama sostuvo que el presidente de la República es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por ende “está absolutamente autorizado a portar armas”.

Sin embargo, dijo que por una cuestión de “protocolo” no es normal que el mandatario esté armado en todo momento.

Presidente de la República @MaritoAbdo llega #AEstaHora a Mariscal Estigarribia a reunirse con las autoridades de la zona y verificar tema incendios en el #Chaco. pic.twitter.com/tCYkvWZ2cQ — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 8, 2019

“No podemos olvidar que Mario Abdo Benítez desde su campaña presidencial se mostró muy entusiasta con las armas, lo que no me parece mal. Salió en algunas fotos haciendo disparos de fusil y todo lo que se habló del servicio militar”, agregó Nakayama en comunicación con La Unión 800 AM.

Resaltó que también se debería analizar la posibilidad de la acción del mandatario como un mensaje político. “Quizás está queriendo mostrarse más afín a Bolsonaro y compañía. Capaz están queriendo presentarle al presidente con ese perfil. Es una cuestión más de marketing que otra cosa”, indicó.

Entre los presidentes que usualmente andaban armados, destacó a Eligio Ayala que tenía siempre un revolver encima de su escritorio y a Eduardo Schaerer que acostumbraba a regalar armas a las personas que él apreciaba.