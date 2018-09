Una serie de irregularidades encontradas en la administración anterior del Ministerio de Salud Pública (MSP) fueron denunciadas en conferencia de prensa por parte del doctor Julio Mazzoleni, titular de la cartera sanitaria.

Entre las denuncias se apunta a que fueron encontrados expedientes de compra de medicamentos con fechas atrasadas en poder de funcionarios de la institución.

“Lo que ocurrió fue que encontramos órdenes de compras que fueron emitidas, que estaban por ser entregadas a proveedores y son órdenes de compras que finalmente están hechas en base a procesos anteriores, pero que no tienen la firma ni del director administrativo que actualmente está en funciones ni la mía que es en carácter de Director General actual, las firmas son de gente quien estuvo en la administración anterior y de la directora anterior. Esas órdenes de compra se formaron en estas semanas aparentemente según lo que vimos”, explicó el doctor Neri Rodríguez, director de Insumos Estratégicos.

La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía y se ordenó la apertura de un sumario administrativo para los funcionarios de la cartera sanitaria y la realización de una auditoría forense a los documentos de la Dirección de Insumos Estratégicos.

Los montos aún no fueron precisados y los funcionarios están siendo individualizados, explicó el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud sin dar mayores detalles.

"Pedimos a la Fiscalía que evalúe ciertas áreas específicas, solicitamos eso desde el primer día, son operaciones ilícitas que no podemos precisar, es parte de la investigación porque encontramos órdenes de compra con datos irregulares con firmas de personas de la administración anterior", agregó el titular de Salud.

Otras denuncias presentadas señalan que habría en el parque sanitario del MSP 10 tonelada de medicamentos vencidos que no estaban registrados en el sistema de la institución y que supuestamente figuraban con stock 0 y otros. Esto correspondería a al menos 1 millón de ítems.

"Tenemos denuncias probadas de uso de reactivos del ministerio en el sector privado. Hay pacientes que al acudir a hospitales públicos se les ha dicho que se derivan al privado y la muestra es procesada con reactivos del MPS", agregó.

Medicamentos vencidos

Según Mazzoleni también encontraron medicamentos dentro de la lista de vencimiento de uso masivo como los utilizados en el tratamiento de cáncer de mama, antibióticos, enalapril que están distribuidos en zonas de bajo uso y encontramos que tienen una falta de lógica en el uso racional", indicó.

En cuanto a deudas contraídas, indicó que asciende a 250 millones de dólares y que de este monto 170 millones corresponde a los pagos pendientes a las farmacéuticas y que solo encontraron en caja USD 900 mil para hacer frente a una necesidad estimada de 12 millones de dólares para cubrir la provisión de insumos y medicamentos hasta finales de año, a través de una reingeniería.

Siguió citando las irregularidades, diciendo que encontraron contratos sin respaldo presupuestario por valor de USD 500 millones correspondiente a los años 2015 al 2018.

Sobre el punto, el doctor Carlos Morínigo respondió en contacto con la 970 AM que la renegociación de la deuda con las farmacéuticas ya se realizó y que fueron abonados 100 millones de dólares de los 150 que se debía.

"Hay que hacer marketing constructivo"

Cuestionó que el nuevo titular de Salud busque destruir lo que se hizo bien y que se engalane de lo que se pudo construir. Indicó que antes que el nuevo gobierno asuma tuvieron excelentes relaciones con Hacienda y se realizó un control estricto sobre medicamentos e insumos y que fueron vaciados depósitos con fármacos vencidos también de administraciones anteriores.

"Cuando uno compra un lote de medicamentos puede vencerse o estar deteriorado, tomamos la administración con parques sanitarios obsoletos y allí fue que encontramos estos medicamentos. Jamás se acerca a esa cantidad que dicen, voy a pedir por trasparencia un informe y me muestren esas 10 toneladas de la que hablan, es fácil tirar un número", afirmó.

Sobre los contratos indicó que son plurianuales y valen por dos años tiempo en que se realizan los pagos. En cuanto a las denuncias de falsificación celebró que se investigue porque no es un proceso sencillo que llega a las proveedoras. "Eso pasa por varias manos, contratos firmados, emisión de órdenes, no es así nomás que se hace y quieren instalar que encontraron las órdenes falsificadas pero hay que entender los procesos para hablar", apuntó.

Debido a que Mazzoleni no dio montos indicó que todo está grabado y filmado y hay que mostrar los números porque existen mecanismos para hacerlo. "No me quedaré con los brazos cruzados, es un show mediático lo que hacen, soy un ciudadano más y me extraña que haya gente de la administración anterior allí con él. Tenemos que construir y no destruir en base a los errores, hay que hacer marketing constructivo, no necesitamos pelearnos entre paraguayos", puntualizó Morínigo.