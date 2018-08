Exfiscal general no se entregará: "Él y su esposa están en el país", dice su defensor

El exfiscal general del Estado, Javier Diaz Verón, salió del país el 3 de agosto y ya no marcó su reingreso, según Migraciones. No obstante, su abogado asegura que sí retornó y adelantó que no se entregará hasta tanto se obtenga la carpeta fiscal.