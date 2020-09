En charla con la prensa, la hija de Óscar Denis, Beatriz, comentó que estaban muy esperanzados en tener novedades este domingo sobre su padre, pero que hasta el momento siguen sin tener información nueva.

“Hasta ahora no tenemos nada de información de papá, la familia sigue con la esperanza que va a volver, esa fe es grande. Pedimos que liberen a papá, que nosotros ya cumplimos. Pedimos que nos den una prueba de vida de papá y que lo cuiden. Seguimos implorando algún tipo de comunicación y la liberación de papá”, expresó.

La hija del secuestrado mencionó a la radio Universo 970 AM que la familia sigue confiando en el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), más allá que haya pedido que despeje la zona para los secuestradores.

Por otra parte, dijo a Telefuturo que será otro domingo más en que Óscar Denis no podrá visitar a su madre de 95 años. El concepcionero tiene cinco nietos, tres hijas, y siempre estuvo rodeado de su familia. Todos los domingos visitaba a su madre junto con sus hermanos. “Tío va a tener que decirle que Óscar no pudo solucionar algunos problemas y que no pudo volver”, dijo, ya que la mujer de avanzada edad desconoce que su hijo está secuestrado.

La mujer recordó además que su padre es fanático de Emiliano R. Fernández, que los domingos siempre compartían, en especial el chamamé. “Nos enseñó a bailar y cuando apenas llegue le podremos su Emiliano y chamamé”, puntualizó.

Por su parte, el periodista Ángel Flecha informó a la radio Universo 970 AM que los medicamentos dejados por la familia Denis no fueron retirados por los epepistas. Es delicada la situación del exvicepresidente de la República, ya que tiene hipertensión, diabetes tipo 2, y es portador de una prótesis de aorta abdominal por un aneurisma, según su médico de cabecera, el doctor David Insaurralde.