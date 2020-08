La Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, indicó al canal GEN que hasta el momento 24 personas fueron trasladadas desde el este del país al complicarse sus cuadros de Covid positivo.

“Los que vienen de Ciudad del Este, ingresan en situaciones críticas, gravísimas. Todo paciente está con respirador y en mal estado. Estamos con una ocupación alta de camas. De 52 camas de terapia intensiva, el 70% están ocupadas. Estamos en nivel crítico”, refirió.

Ante la desesperación que sufre su equipo de profesionales, se optó por difundir ayer la fotografía de los pacientes con Covid positivo que están allí en terapia intensiva. “Para que vean que es más fácil ponerse la mascarilla. Hay gente que no cree que existe el Covid, no ayuda y desea salir a tomar tragos, pero no sabe de la desesperación del personal de blanco”, agregó.

La entrevistada dijo que nadie escapa de la situación, ya que una funcionaria falleció por el virus, mientras que hay médicos, enfermeras y personal administrativo en cuarentena actualmente, entre los cuales se encuentra también ella, luego de que su administradora diera positivo al test.

González sostuvo en otro momento que el hospital no para y que se están haciendo 30 cirugías de urgencia por día, ante diversas patologías.

Lo positivo es que hay pocos niños con cuadros respiratorios, según remarcó la médica.

